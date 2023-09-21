الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك يتوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
جلالة الملك
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.-(بترا)اضافة اعلان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

الاختلاف بين الناس بالأحلام والقناعات.. حينما تفقد العلاقات جوهرها

19 أيلول 2023
التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل تصوير أمير خليفة

التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل

18 أيلول 2023
أحد إغلاقات الاحتلال لطرق الضفة الغربية المحتلة بسبب الأعياد اليهودية-(وكالات)

إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين

15 أيلول 2023
تيك توك

مواطنون: عودة عمل "تيك توك" في الأردن بلا "VPN"

15 أيلول 2023
xTE6BDVE-1619462375

في الظهور المنتظر لنيمار.. الهلال يواجه الرياض

14 أيلول 2023
مجموعة العشرين

مشروع الممر الاقتصادي العملاق بين الهند وأوروبا.. كيف يستفيد الأردن؟

13 أيلول 2023
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 