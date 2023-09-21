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الخميس 21 أيلول 2023
8:49 ص
الملك يعود إلى أرض الوطن
جلالة الملك
عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.-(بترا)
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