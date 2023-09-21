الملك يعود إلى أرض الوطن

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عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الخميس، بعد أن شارك جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين في نيويورك.-(بترا)