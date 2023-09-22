الميثاق الوطني يزور غرفة تجارة عمان

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قام عدد من أعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني بزيارة لغرفة تجارة عمان، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة والاعضاء .ودار خلال الزيارة حوارًا صريحًا للحديث عن التحديات والحلول الكفيلة بتنمية القطاع التجاري والخدمي بالأردن وإمكانية تجاوزها بناءً على معلومات ودراسات تقوم بها الغرفة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.ومن الجدير بالذكر أن غرفة تجارة عمان قد تأسست عام 1923، وهي مؤسسة أهلية وأعضاء مجلس إدارتها منتخبين، وينطوي تحت مظلتها 50 ألف منشأة اقتصادية في عمان و56 نقابة قطاعية في مجالات مختلفة.