الجمعة 22 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الميثاق الوطني يزور غرفة تجارة عمان

WhatsApp Image 2023-09-22 at 2.43.19 PM
الميثاق الوطني يزور غرفة تجارة عمان

قام عدد من أعضاء المكتب السياسي في حزب الميثاق الوطني بزيارة لغرفة تجارة عمان، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة والاعضاء .

ودار خلال الزيارة حوارًا صريحًا للحديث عن التحديات والحلول الكفيلة بتنمية القطاع التجاري والخدمي بالأردن وإمكانية تجاوزها بناءً على معلومات ودراسات تقوم بها الغرفة لدعم القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.اضافة اعلان

ومن الجدير بالذكر أن غرفة تجارة عمان قد تأسست عام 1923، وهي مؤسسة أهلية وأعضاء مجلس إدارتها منتخبين، وينطوي تحت مظلتها 50 ألف منشأة اقتصادية في عمان و56 نقابة قطاعية في مجالات مختلفة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع

منذ15 ساعة
تعبيرية

الاختلاف بين الناس بالأحلام والقناعات.. حينما تفقد العلاقات جوهرها

19 أيلول 2023
التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل تصوير أمير خليفة

التمرين الوطني درب الأمان 3 لقياس جهوزية الاستعداد للزلازل

18 أيلول 2023
أحد إغلاقات الاحتلال لطرق الضفة الغربية المحتلة بسبب الأعياد اليهودية-(وكالات)

إصابة مصور صحفي جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين

15 أيلول 2023
تيك توك

مواطنون: عودة عمل "تيك توك" في الأردن بلا "VPN"

15 أيلول 2023
xTE6BDVE-1619462375

في الظهور المنتظر لنيمار.. الهلال يواجه الرياض

14 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 