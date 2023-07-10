بسبب "5 دولارات".. سيدة تقتل ابن زوجها بأداة حادة في سوريا

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في جريمة بشعة جديدة، أقدمت امرأة سورية على قتل ابن زوجها بأداة حادة، الأحد، بسبب خلاف على مبلغ مالي.وأضاف أن الجريمة وقعت في "منطقة كسرة السرور بريف الرقة الجنوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)".وبذلك يكون المرصد قد وثق 44 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ بداية العام الحالي، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة.وراح ضحية تلك الجرائم 46 شخصا بينهم 6 سيدات و5 أطفال، توزعوا على الحسكة ودير الزور والرقة ومنبج وعين العرب (كوباني).