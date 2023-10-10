بعد وقوفها بصف الفلسطينيين لسنوات.. نتالي بورتمان تنقلب وتكشر عن أنيابها

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يأتي ذلك بعد أن أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل حملت اسم "طوفان الأقصى"، وذلك ردا على الاعتداءات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين.هذه الخطوة من قبل بورتمان فاجأت متابعيها، فلطالما عرفت بوقوفها إلى صف الفلسطينيين ضد الممارسات القميعة للاحتلال الإسرائيلي. فقامت قبل عامين بإعادة نشر مجموعة من الصور كانت نشرتها الممثلة الأمريكية فيولا ديفيس على إنستغرام والتي تتحدث عن الجرائم الإسرائيلية في حي الشيخ جراح والمطالبة باحترام حقوق الفلسطينيين.وفي أبريل/نيسان 2018، رفضت الممثلة الشهيرة حضور حفل كبير أقيم في القدس من أجل أن تتسلم جائزة "جينيس" أو كما تسمى أيضاً جائزة "سفر التكوين" التي تبلغ قيمتها نحو 2 مليون دولار، وهي إحدى الجوائز المرموقة التي يعتبرها الإسرائيليون بمثابة جائزة نوبل.وكان سبب رفض بورتمان الحضور هو احتجاجها على قيام قوات الاحتلال بإطلاق النار على متظاهرين في يوم "العودة" وقتلها لعدد منهم.وقالت بورتمان، وفقاً لما ذكره موقع Vox: "إنّه تمَّ إنشاء دولة إسرائيل قبل عدّة عقود لتكون ملاذاً للاجئين الهولوكوست، لكنّ ما تفعله إسرائيل من سوء معاملة مع الفلسطينيين لا يتماشى ببساطة مع قيمي اليهودية".في حين قال وكيل أعمالها: "إنّ بورتمان تأثرت كثيراً بالأحداث الأخيرة في عموم فلسطين وقطاع غزة وهي لا تشعر بالارتياح إطلاقاً من حضور حفل توزيع الجوائز".وقد واجهت بورتمان الكثير من الانتقادات اللاذعة من المسؤولين الإسرائيليين وصلت إلى حد مطالبة أورن حزان، وهو عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود بزعامة نتنياهو، بسحب الجنسية الإسرائيلية منها، فيما قالت وزيرة الطاقة آنذاك يوفال شتاينتس إنّ قرار بورتمان عدم الحضور يتضمن عناصر من معاداة السامية.إضافة إلى ذلك فقد استنكرت بورتمان قانون "القومية اليهودية"، الذي سنَّه الكنيست الإسرائيلي في عام 2018، قائلة وفقاً لما ذكرته صحيفة القدس العربي: "هذا خطأ ولا أوافق عليه، من الصعب أن تأتي من مكان حيث كنت في حياتك تفتقر إلى الخيارات، الأمر مسيّس أن يتم وضعك في موقف يتعلق بمن تحب وحياتهم تتأثر على المستوى الشخصي بكل القرارات التي يتخذها السياسيون، والتي يتخذها جيرانهم نيابة عنهم".فما الذي شوّه "وعي" بورتمان فجأة؟