الثلاثاء 18 تموز 2023
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تداول باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي: سي أف أي تتعاون مع Capitalise.ai لتحقيق مستوى جديد من التداول الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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تفتخر مجموعة سي أف أي، وهي شركة رائدة في توفير خدمات التداول عالميًا، بالإعلان عن إطلاق أحدث أداة تداول تابعة لجهات خارجية، Capitalise.ai، وهي منصة تداول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتمكّن العملاء من أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بهم باستخدام اللغة الإنجليزية البسيطة من دون أي كود برمجي. من خلال Capitalise.ai، يمكن للعملاء الاستفادة من مجموعة من الميزات التي تعزّز تجربتهم في التداول وتساهم في الحد من الأخطاء البشرية.اضافة اعلان
توفّر Capitalise.ai للعملاء منصة قوية تسهّل عملية التداول من خلال الأتمتة بدون الحاجة للتعليمات البرمجية. وتمّ تطوير هذه الأداة المتقدمة من خلال Capitalise.ai وبدعم من سي أف أي، وتفتح الباب أمام تجربة تداول محسّنة ومبسطة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلّق هشام منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة سي أف أي، قائلاً:" يسعدنا أن نقدّم Capitalise.ai لتغيير قواعد اللعبة في مجال التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن خلال تقديم تقنية التداول بالذكاء الاصطناعي بدون الحاجة للأكواد البرمجية، فإنّنا نمكّن عملائنا من أتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بسهولة. وتعكس هذه الشراكة مع Capitalise.ai اهتمامنا وتركيزنا على تزويد عملائنا بأحدث الأدوات وأكثرها تقدمًا، مما يمنحهم ميزة حصرية في السوق."
وتوفّر Capitalise.ai مجموعة من الميزات القويّة التي تمكّن العملاء من زيادة إمكاناتهم في التداول. وتسمح للعملاء بتخطيط صفقاتهم مسبقًا أو استخدام استراتيجيات محدّدة مسبقًا. وتقوم المنصة بتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا للمعايير المحدّدة مسبقًا، مما يضمن تنفيذ الصفقات بدقّة وفي الوقت المناسب.
وتراقب منصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأسواق بعناية نيابةً عن العملاء، وتحدّد فرص التداول المحتملة. ويتلقى العملاء إشعارات عندما تتوافق شروط السوق المحدّدة مع استراتيجيات التداول الخاصة بهم، مما يسمح لهم بالاستفادة من التحركات المواتية في السوق.
ومن خلال استخدام Capitalise.ai، تعمل سي أف أي على توسيع مجموعتها من أدوات التداول المتقدّمة وتمنح عملائها ميزة تنافسية. وباعتبارها واحدة من أوائل الوسطاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يقدّمون هذه الأداة المبتكرة، تؤكّد سي أف أي اهتمامها وتركيزها على تمكين العملاء بأحدث التقنيات وتقديم تجربة تداول استثنائية لهم على مستوى العالم.
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