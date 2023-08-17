الخميس 17 آب 2023
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ترمب يدخل التاريخ كأول رئيس أميركي يُتهم في أربع قضايا منفصلة

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الرئيسان ترمب ونيكسون
إذا كانت الأخبار هي أول مسودة أولية للتاريخ، فلن تُنسى الصفحات الأولى لهذا الأسبوع بسرعة، على حد تعبير موقع «إكسيوس»، وذلك بعدما دخل الرئيس السابق دونالد ترمب يوم الاثنين، التاريخ كأول رئيس أميركي يُتهم ليس مرة واحدة فقط، ولكن في أربع قضايا منفصلة.اضافة اعلان
وأنهت هيئة محلفين كبرى في جورجيا تحقيقاً استمر لسنوات من خلال توجيه الاتهام إلى ترمب و18 آخرين في القضية الأكثر شمولاً وتعقيداً حتى الآن ضد الرئيس السابق، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأميركية، خصوصاً من خلال ممارسته ضغوطاً على مسؤولين عن الاقتراع.
وعرضت الصحف في صفحاتها الأولى، ومن بينها «أتلانتا جورنال»، في اليوم التالي صوراً لترمب ورفاقه أسفل عنوان رئيسي بالبنط العريض.
ووفقاً للموقع، تذكر تلك الصفحة الأولى بصفحة أولى تاريخية نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» منذ ما يقرب 50 عاماً في 2 مارس (آذار) 1974، حين أعلنت عن لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى لسبعة من مساعدي الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، لدورهم في اقتحام ووترغيت ووجهت إليهم تهمة التآمر لعرقلة العدالة.
حينها بلغت فضيحة «ووترغيت» ذروتها وأدّت بعد أشهر فقط إلى استقالة نيكسون. في غضون ذلك، يواصل ترمب قيادة المجموعة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، بحسب الموقع.-(وكالات)
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