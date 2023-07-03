الإثنين 03 تموز 2023
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تشكيلات في وزارة الداخلية (أسماء)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 04/07/202، وكما يلي :
تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم : اضافة اعلان
- رضى حسين علي الغياث
- داوود مدالله غافل الثبيتات .
- فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة
- زيد غازي علي الهباهبه
- ناصر عايش عوض القعيسي
- فايزة محمد فلاح الحجايا
- عبد الله قاسم محمود كريشان 
- بلال عايد مصلح الرفايعة
- صالح محمود محمد الكيلاني 
- عبد الله داود علي الطوره
- فراس سامي علي الخصاونة 

كما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم :
- علي عيسى حسن العمري.
- هيفاء محمد عتيق العطون.
- عباس محمود حماد الموانيس.
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