تشكيلات في وزارة الداخلية (أسماء)

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قرر وزير الداخلية مازن الفراية اجراء التشكيلات التالية في الوزارة لاعتبارات ادارية وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 04/07/202، وكما يلي :تعيين مدراء الأقضية في وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة متصرف وهم :- رضى حسين علي الغياث- داوود مدالله غافل الثبيتات .- فادي أحمد عبد الرحمن الرتيمة- زيد غازي علي الهباهبه- ناصر عايش عوض القعيسي- فايزة محمد فلاح الحجايا- عبد الله قاسم محمود كريشان- بلال عايد مصلح الرفايعة- صالح محمود محمد الكيلاني- عبد الله داود علي الطوره- فراس سامي علي الخصاونةكما شملت التشكيلات ايضا تعيين الموظفين الإداريين من كادر وزارة الداخلية المذكورين تالياً بوظيفة مدير قضاء اعتباراً من تاريخ 05/07/2023 وهم :- علي عيسى حسن العمري.- هيفاء محمد عتيق العطون.- عباس محمود حماد الموانيس.