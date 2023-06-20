الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

توجيه 8 تهم للمتهمين بقضية شهداء الأمن في الحسينية

محكمة أمن الدولة
محكمة أمن الدولة

عقدت محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، الجلسة العلنية الأولى بقضية باستشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح وزملائه من مرتبات الأمن العام في الحسينة بمعان؛ بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين، وبحسب الأصول القانونية المتبعة.

وحضر الجلسة، 8 متهمين من 9، حيث إن المتهم رقم (2) فار من وجه العدالة.

اضافة اعلان

 

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار الاتهام والأوراق والضبوط، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة إليهم، حيث أجابوا جميعا أنهم "غير مذنبين".

 

وأسندت النيابة العامة العسكرية للمتهمين التسعة، أحدهما فار من وجه العدالة، ثماني تهم هي:


- القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1 وبدلالة المادة (7/ب/1) و (7/و) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس.


- الانتساب لجماعة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ضد مواطني المملكة خلافا لأحكام المادة (3/د) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.


- حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (3/و) وبدلالة المواد (7/ج) و (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والخامس والسابع والثامن.


- القيام بأعمال إرهابية نجم عنها إلحاق الضرر بوسيلة نقل بالاشتراك خلافا لأحكام المادة (2) والمادة (7/أ/1) وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع الخامس والسادس .


- القيام بعمل إرهابي من شأنه الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياة الناس للخطر خلافا لأحكام المادة (147/1) وبدلالة المادة (148/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والتاسع.


- الالتحاق بجماعات إرهابية ومسلحة خلافا لأحكام المواد (3/ج) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.


- الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادة (3/هـ) وبدلالة المادة (7/ج) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين السابع والثامن.


- المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية خلافا لأحكام المواد (7/ز) و (7/ط) وبدلالة المادة (2) من ذات القانون بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع.

 

ورفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 4 تموز المقبل.

وأعلنت مديرية الأمن العام في 19 كانون الأول 2022، عن استشهاد 3 من مرتبات الأمن العام وأصيب 5 آخرون، خلال مداهمة بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الأشقاء من حملة الفكر التكفيري.

وحاصرت قوة أمنية خاصة مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة وتم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أسفر عن استشهاد 3 من ضباط وأفراد القوة وإصابة 5 آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار.

في 13 آذار 2023، أحال النائب العام لمحكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري عبد الله الفواز، ملف القضية المتعلقة باستشهاد العميد عبدالرزاق عبد الحافظ الدلابيح والرائد غيث قاسم الرحاحلة والملازم/1 معتز موسى عبد الهادي النجادا والرقيب إبراهيم عاطف الشقارين "شهداء معان" من مرتبات الأمن العام إلى محكمة أمن الدولة، تمهيداً للسير بإجراءات المحاكمة حسب الأصول.

وأفضت المداهمة إلى إلقاء القبض على 9 أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة وثلاثة آخرون من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة.-(المملكة)

الوميض في العين

"سرطان نادر".. ووميض في العين دليل على الاصابة 18 حزيران 2023

سطو مسلح

البحث الجنائي يلقي القبض على سالب محل الصرافة في البيادر 18 حزيران 2023

648c247150354

الجيش يسقط طائرة مسيّرة تحمل أسلحة قادمة من سوريا 16 حزيران 2023

الصفدي عن اللاجئين: لقد تجاوزنا قدراتنا بكثير والحل بالعودة الطوعية

الصفدي عن اللاجئين: لقد تجاوزنا قدراتنا بكثير والحل بالعودة الطوعية 15 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
63b9dc481a83c

الترخيص المتنقل في بلدية الأزرق غدا

06 حزيران 2023
اقرأ أيضا
وزارة العمل

العمل: تبسيط إجراءات استلام التصاريح من أي مديرية أو مكتب عمل

19 حزيران 2023
الدكتور حيدر فريحات

إرادة ملكية بتعيين فريحات مديرا عاما لدائرة الإحصاءات

19 حزيران 2023
عمان

طقس معتدل اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الأربعاء

19 حزيران 2023
CKaoDsyXwPmro9J6nLK3kKQkLCaXn8liMbg1oYBQ

250 مليون دولا تمويل من البنك الدولي لتحسين الخدمات المائية بالأردن

18 حزيران 2023
مدير عام دائرة الأراضي والمساحة د. أحمد عيسى العموش

العموش مديرا عاما لـ"الأراضي والمساحة"

18 حزيران 2023
فيصل الشبول

الشبول: تمكين الناطقين يصب في خانة تنفيذ الإصلاحات

18 حزيران 2023
افكار و مواقف

النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

 اتهامات للأميريكيين في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن والصندوق السيادي

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
"الثورة أنثى"، شعار في مظاهرة مناهضة للحكومة، بغداد، 13 شباط (فبراير) 2020 - (المصدر)

النساء العراقيات يحملن لواء التغيير في بلد ممزق

ترجمات | منذ4 ساعة
سياح ينظرون إلى مجمع الأقصى من على جبل الزيتون في القدس المحتلة – (أرشيفية)

خطة إسرائيل لتقسيم الأقصى تهدد الوضع الراهن للقدس

ترجمات |19 حزيران 2023
1687080390780478700

56 عاما على حرب 1967 والعالم ما يزال ينكر المعاناة الفلسطينية‏

ترجمات |18 حزيران 2023
1687080390730478500

أميركا تتخلف بينما يحتضن الشرق الأوسط حقبة جيوسياسية جديدة

ترجمات |18 حزيران 2023
الرئيس جورج دبليو بوش في مخبأ قيادة قاعدة أفوت الجوية، 11 أيلول (سبتمبر) 2001 – (المصدر)

الولايات المتحدة في خضم انحدار إمبريالي غير استثنائي‏

ترجمات |17 حزيران 2023
لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

لماذا لم يتحالف باقي العالم مع الغرب ضد روسيا؟

ترجمات |14 حزيران 2023
 