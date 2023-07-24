الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

دراسة ربط المناطق السياحية بين الأردن ومصر بالحافلات

جبل القلعة الأثري عمان
جبل القلعة الأثري عمان
 اتفقت وزارة النقل، وجهاز النقل البري المصري، على دراسة إنشاء خطوط جديدة تربط المناطق السياحية في البلدين بواسطة الحافلات التي تنقل بالعبّارات.
وبحث الجانبان خلال اختتام اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، اليوم الاثنين في عمان، منح مهلة سماح للشاحنات الأردنية عند دخولها ميناء نويبع لفترة لا تقل عن 48 ساعة بانتظار صعود العبارة، أسوة بما هو معمول به في ميناء العقبة، فيما وعد الجانب المصري بدراسة الموضوع والرد في القريب العاجل.اضافة اعلان
وبحسب بيان للوزارة، ناقش الطرفان في الاجتماعات التي استمرت يومين، الرسوم وآليات تبادل المعلومات والوثائق والربط الإلكتروني الجمركي وغيرها من الأمور الإجرائية، بهدف تسهيل وانسيابية حركة النقل والتجارة بين البلدين الشقيقين.
كما بحثت الأمين العام لوزارة النقل، وسام التهتموني، مع الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري المصري، سيد متولي، مدة المكوث للشاحنات، حيث أكدا أنه طبقا للائحة التنفيذية لقانون الجمارك المصري؛ للشاحنة الحق بالحصول على أسبوعين آخرين بعد انتهاء 14 يوما الأولى عند الدخول بعد تقديم الطلب لمصلحة الجمارك.
وأكدت التهتموني أهمية تشغيل مختبر نويبع لفحص العينات للسلع الزراعية تجنبا لطول فترة انتظار الشاحنات، وتعزيز أطر التعاون في مجال النقل بين البلدين، بما يخدم اقتصادهما ويبسط الإجراءات على الناقلين من كلا الطرفين.
من جهته، بين متولي أن المختبر سيعمل في القريب العاجل إذ تم تجهيزه بمستوى عال من الكوادر والأجهزة ما سيخفض مدة انتظار الحصول على نتائج العينات.
وقال "نسعى من خلال عقد الاجتماعات إلى تعميق أواصر التفاهم والتعاون، والسعي إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال النقل البري لدعم الحركة التجارية وزيادة التبادل التجاري"
الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

ولي العهد: أبطالنا من ذهب 16 تموز 2023

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس 16 تموز 2023

رئاسة الوزراء

"مؤشر الأداء": 70.4 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي 16 تموز 2023

الفيصلي بطلا لبطولة درع المئوية لكرة القدم-(تصوير- أمجد الطويل)

معان يوقف الفيصلي بالتعادل في ليلة التتويج بدرع "المئوية" (صور) 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
دائرة الأراضي والمساحة

لجنة مشتركة لمتابعة استيضاحات ومخالفات متعلقة بدائرة الأراضي

منذ2 ساعة
Frame-125-min

في اليوم العالمي للرعاية الذاتية.. كيف نعتني بأنفسنا؟

منذ4 ساعة
مجلس النواب

“قانونية النواب” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

23 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.19.53 AM

اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع في العقبة

20 تموز 2023
CFI LOGO

تداول باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي: سي أف أي تتعاون مع Capitalise.ai لتحقيق مستوى جديد من التداول الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

18 تموز 2023
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

17 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 