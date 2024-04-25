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الخميس 25 نيسان 2024
11:32 ص
رئيس الوزراء يكشف في حوار مع "الغد" رؤية الأردن لليوم التالي للحرب على غزة
رئيس الوزراء يكشف في حوار مع "الغد" رؤية الأردن لليوم التالي للحـرب على غـزة
رئيس الوزراء يكشف في حوار مع "الغد" رؤية الأردن لليوم التالي للحـرب على غـزة
الخصاونة: الانفجار قادم ما لم ينطلق المسار السياسي فورا
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