رونالدو يقود البرتغال في تصفيات أوروبا 2024

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اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً يوم الجمعة، في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.وتواجه "برازيل أوروبا" منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.وقال مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي.كما ضمّ مارتينيز لاعبي خط الوسط اللذين يشاركان في الدوري السعودي أيضاً، أوتافيو من النصر وروبن نيفيز من الهلال، واستدعى ظهير وولفرهامبتون الإنجليزي توتي للمرة الأولى.*وفي ما يأتي تشكيلة البرتغال:في حراسة المرمى:ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).في الدفاع:ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (وولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).في خط الوسط:جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).في الهجوم:ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).