الأحد 03 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رونالدو يقود البرتغال في تصفيات أوروبا 2024

35e7c0e1-4aac-4de0-8d11-fd77c1c504f4
نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو
اختير نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو مجدداً يوم الجمعة، في تشكيلة منتخب البرتغال التي تخوض مواجهتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.اضافة اعلان

وتتصدر البرتغال بطلة أوروبا السابقة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات العام المقبل في ألمانيا.

وتواجه "برازيل أوروبا" منتخب سلوفاكيا في براتيسلافا الجمعة المقبل، قبل أن تستضيف لوكسمبورغ بعدها بثلاثة أيام.

وقال مدرب منتخب البرتغال الإسباني روبرتو مارتينيز عن رونالدو الذي سجل خمسة أهداف في أربع مباريات بالتصفيات حتى الآن، إنه لاعب شارك في 200 مباراة، هذا شيء فريد من نوعه. يمكنني أن أخبركم أنني سعيد جداً بوجود كريستيانو رونالدو في فريقي.

كما ضمّ مارتينيز لاعبي خط الوسط اللذين يشاركان في الدوري السعودي أيضاً، أوتافيو من النصر وروبن نيفيز من الهلال، واستدعى ظهير وولفرهامبتون الإنجليزي توتي للمرة الأولى.

*وفي ما يأتي تشكيلة البرتغال:

في حراسة المرمى:

ديوغو كوستا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي).

في الدفاع:

ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، نيلسون سيميدو وتوتي (وولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو كانسيلو وروبن دياش (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ).

في خط الوسط:

جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، روبن نيفيز (الهلال)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، أوتافيو (النصر)، فيتينيا (باريس سان جيرمان)، وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

في الهجوم:

ريكاردو هورتا (براغا)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كريستيانو رونالدو (النصر)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، وديوغو جوتا (ليفربول الإنجليزي).
عقار تحت الإنشاء في عمان-(أرشيفية)

الخصاونة: تعديلات قانون الملكية العقارية تجعلني أنام قرير العين 25 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-24 at 5.26.50 PM

نظرة ثاقبة على منافسي الفيصلي والوحدات بالبطولتين القاريتين 24 آب 2023

ألمانيا

ألمانيا تصادق على قانون لتسهيل تغيير الاسم والجنس 23 آب 2023

طقس حار - (تعبيرية)

طقس حار اليوم وانخفاض غدا 22 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
F5CK1JiX0AAspD8

مانشستر سيتي يكتسح فولهام بخماسية

منذ7 ساعة
F5BFC_ZWAAAetwi

مفاجآت الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي 2023

منذ9 ساعة
أكيد: 25 إشاعة في شهر آب

أكيد: 25 إشاعة في شهر آب

31 آب 2023
من الضروري معرفة نوع بشرتك قبل البدء في اتباع روتين خاص للعناية بها

أفضل روتين العناية بالبشرة مهما كان نوع بشرتك

30 آب 2023
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق للبكالوريوس والدبلوم المتوسط

28 آب 2023
363364710_779670724162345_1426433006497220723_n

الوحدات يعلن مدة غياب محترفه "إيتو"

26 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

لكي نتجاوز مخاوف العطش

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

المسؤولية الغافية

ماهر أبو طير |اليوم

تطبيع نكبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

لماذا نجدد مع الصندوق؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

البيانات الشخصية للأفراد في إطار الحماية القانونية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الدين العام.. كرة الثلج المتدحرجة

رعد التل |اليوم
ترجمات
زعماء دول "بريكس" في قمة المجموعة الأخيرة في جنوب أفريقيا - (المصدر)

هل تكون "بريكس" صوتا بديلا للجنوب العالمي؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
فلاح مصري محكوم بعد حادثة دنشواي عند خروجه من المحكمة - (المصدر)

مصر 1906: حادثة دنشواي ومقاومة الفلاحين المنسية

ترجمات |02 أيلول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لركوب مروحية نقل عسكرية في قاعدة الأسد الجوية، العراق - (أرشيفية)

عواقب الحرب على الإرهاب وحرب العراق‏

ترجمات |30 آب 2023
مقيمة في مخيم الهول الذي يؤوي العائلات المرتبطة بـ"داعش" في سورية - (المصدر)

مشكلة "الهول": مستقبل العائلات المرتبطة بداعش

ترجمات |29 آب 2023
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات |28 آب 2023
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
 