سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت

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أعلنت سرايا القدس، مساء الأحد انها قصفت مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت في النقب الغربي.