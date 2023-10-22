الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت

قصف مستوطنة نتيفوت
قصف مستوطنة نتيفوت
أعلنت سرايا القدس، مساء الأحد انها قصفت مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.
وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت في النقب الغربي.اضافة اعلان
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