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الأحد 22 تشرين الأول 2023
9:18 م
سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت
قصف مستوطنة نتيفوت
أعلنت سرايا القدس، مساء الأحد انها قصفت مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.
وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت في النقب الغربي.
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