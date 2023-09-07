شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من سقف مسجد في الرمثا

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تم إغلاق المسجد العمري في الرمثا بناءً على توصية لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرمثا بالسرعة القصوى بعد سقوط جزء من سقفه نظرا لانه يشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين.