الخميس 07 أيلول 2023
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شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من سقف مسجد في الرمثا

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انهيار سقف مسجد
تم إغلاق المسجد العمري في الرمثا بناءً على توصية لجنة الصحة والسلامة العامة في لواء الرمثا بالسرعة القصوى بعد سقوط جزء من سقفه نظرا لانه يشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين.اضافة اعلان

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