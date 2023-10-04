الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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"شومان" تكرم الفائزين الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023

شومان تقيم مؤتمر تكريم الفائزين الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023.
شومان تقيم مؤتمر تكريم الفائزين الباحثين العرب وأدب الأطفال 2023.
مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رعي وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأربعاء، الحفل الذي نظمته مؤسسة عبدالحميد شومان، لتكريم الفائزين بجائزتي الباحثين العرب بدورتها (41)، وأدب الأطفال بدورتها (17)، للعام 2023، في فندق ريتز كارلتون بعمان.اضافة اعلان

ووزع محافظة ورئيس مجلس الإدارة صبيح المصري والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء والأعيان والنواب والمسؤولين، وأعضاء مجلس الأمناء ونخبة من الباحثين والمهتمين، ووسائل الإعلام المحلية والعربية، الجوائز والدروع على الفائزين في الجائزتين.

وفاز بجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال لهذا العام والتي اختصت في "مجال الشعر في موضوع البيئة الموجهة للأطفال في الفئة العمرية 9-12 سنة"، الشاعرة آسيا أحمد حسين عبداللاوي من الجزائر، في المرتبة الأولى، عن مجموعة قصائدها المعنونة "همس الكائنات"، فيما فاز بالمرتبة الثانية الشاعر "محمد باقر" جميل شغاتي الحسين من العراق، عن مجموعة قصائده المعنونة "أشجار تلون الحياة"، وحل بالمرتبة الثالثة الشاعر عصام عبد السلام محمد كنج الحلبي من سوريا، عن مجموعة قصائده المعنونة "إنا نحب الأرض".

وفي جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب، فقد فاز عن حقل العلوم الطبية والصحية- موضوع "التغذية والحمية والأمراض" الدكتورة فرح عبد القادر ظهير نجا (لبنان)، كما فازت الدكتورة يسرى كريم جابر الهلالي (العراق) عن موضوع "داء النسيان والخرف"، وعن حقل العلوم الهندسية موضوع "تكنولوجيا حصاد وكفاءة الطاقة: أساليب وتطبيقات" فاز الدكتور سويلم وفا عبد اللطيف شرشير (مصر)، كما فاز عن موضوع "تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الهندسة" الدكتور عريب غيث ميخائيل الخيطان (الأردن)، وعن حقل العلوم التكنولوجية والزراعية بموضوع "الأمن الغذائي" فاز مناصفة كلا من الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي (مصر) والدكتور أيمن عبد العزيز سويلم (مصر)، كما فاز عن موضوع "تقنيات سلاسل الإمداد وتطبيقاتها" الدكتور محمد حسين محمد حمودة (فلسطين)، وعن حقل العلوم الأساسية بموضوع "الأنظمة الديناميكية" فاز مناصفة الدكتور وصفي أحمد عايد شطناوي (الأردن) والدكتورة سارة إبراهيم محمد عبد السلام (مصر)، كما فاز بموضوع "الفيزياء الحرارية " الدكتور جيمي أليا رومانس (لبنان)، وعن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية فاز الدكتور منير ماهر محمود أحمد (الأردن) عن موضوع "التحول الرقمي المالي"، وفي حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية فاز الدكتور أحمد محمد أبو زيد (مصر) عن موضوع "نماذج تطبيقية في الدراسات المستقبلية"، كما فاز بموضوع "اللسانيات التطبيقية" الدكتور عطا محمد جبريل عبد السميع (مصر).
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