الإثنين 01 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

على سيرة 2023

يروي نبيل أبو عطا حكاية 2023، العام المنصرم المليء بالأحداث الدامية، آخرها حرب الإبادة الجماعية على غزة.

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