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تلفزيون الغد
الإثنين 01 كانون الثاني 2024
5:19 م
على سيرة 2023
يروي نبيل أبو عطا حكاية 2023، العام المنصرم المليء بالأحداث الدامية، آخرها حرب الإبادة الجماعية على غزة.
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