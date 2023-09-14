في الظهور المنتظر لنيمار.. الهلال يواجه الرياض

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يسعى الهلال إلى تصدر دوري روشن السعودي عندما يستقبل جاره الرياض في مباراة من المنتظر أن تشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار، بينما يأمل الشباب في تحقيق فوزه الأول على حساب الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.وتوقف الدوري لمدة 11 يوماً بسبب أيام "فيفا" وخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.وينتظر الهلال مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار الذي خاض مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026 وانفرد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ منتخب بلاده.ونجح الهلال في الصعود للصدارة بعد فوزه المثير على الاتحاد 4-3، لكن الأخير استعاد الصدارة مؤقتاً يوم الخميس عقب فوزه الصعب على الأخدود بهدف كريم بنزيمة.وبالإضافة إلى نيمار، يبرز في الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.على الجانب الأخر، وبعد البداية الجيدة في أول مباراتين، تلقى الرياض ثلاث هزائم متتالية دون أن يسجل أي هدف، كان آخرها أمام ضيفه الأخدود رفيقه في الصعود، فتراجع إلى المركز الخامس عشر.الفيحاء والشبابويصطدم الفيحاء الثامن بضيفه الشباب الجريح ووصيف القاع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.ورغم البداية القوية للفيحاء، إلا أن نتائجه تراجعت بعد ذلك، وسيشارك معه الوافدان الجديدان العاجي غيسلان كونان والمغربي عبدالحميد صابيري.أما الشباب الذي لم يحقق أي فوز ، فأطاح مدربه الهولندي مارسيل كايزر واسند المهمة موقتاً للأرجنتيني خوان براون، لكنه عزز صفوفه بالمدافع المغربي رومان سايس ولاعب الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو.