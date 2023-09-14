الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

في الظهور المنتظر لنيمار.. الهلال يواجه الرياض

xTE6BDVE-1619462375
نيمار
يسعى الهلال إلى تصدر دوري روشن السعودي عندما يستقبل جاره الرياض في مباراة من المنتظر أن تشهد الظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار، بينما يأمل الشباب في تحقيق فوزه الأول على حساب الفيحاء يوم الجمعة ضمن الجولة السادسة من المسابقة.اضافة اعلان
وتوقف الدوري لمدة 11 يوماً بسبب أيام "فيفا" وخوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين أمام كوستاريكا وكوريا الجنوبية.

وينتظر الهلال مشاركة أولى لنجمه البرازيلي الجديد نيمار الذي خاض مبارتين مع بلاده في تصفيات مونديال 2026 وانفرد بالرقم القياسي لافضل مسجل في تاريخ منتخب بلاده.
ونجح الهلال في الصعود للصدارة بعد فوزه المثير على الاتحاد 4-3، لكن الأخير استعاد الصدارة مؤقتاً يوم الخميس عقب فوزه الصعب على الأخدود بهدف كريم بنزيمة.
وبالإضافة إلى نيمار، يبرز في الهلال المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش، المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والحارس المغربي ياسين بونو.

على الجانب الأخر، وبعد البداية الجيدة في أول مباراتين، تلقى الرياض ثلاث هزائم متتالية دون أن يسجل أي هدف، كان آخرها أمام ضيفه الأخدود رفيقه في الصعود، فتراجع إلى المركز الخامس عشر.
الفيحاء والشباب

ويصطدم الفيحاء الثامن بضيفه الشباب الجريح ووصيف القاع على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
ورغم البداية القوية للفيحاء، إلا أن نتائجه تراجعت بعد ذلك، وسيشارك معه الوافدان الجديدان العاجي غيسلان كونان والمغربي عبدالحميد صابيري.
أما الشباب الذي لم يحقق أي فوز ، فأطاح مدربه الهولندي مارسيل كايزر واسند المهمة موقتاً للأرجنتيني خوان براون، لكنه عزز صفوفه بالمدافع المغربي رومان سايس ولاعب الوسط البلجيكي يانيك كاراسكو.
Screenshot 2023-09-07 192912

شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار جزء من سقف مسجد في الرمثا 07 أيلول 2023

WhatsApp Image 2023-09-07 at 2.35.25 PM

190 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ تشغيله 07 أيلول 2023

photo-1506880018603-83d5b814b5a6

كيف تؤثر القراءة على صحتنا؟ 06 أيلول 2023

٢٠٢٣٠٩٠٥_١٢٠١٥٦-scaled

جماهير إشبيلية غاضبة بسبب التعاقد مع راموس 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجموعة العشرين

مشروع الممر الاقتصادي العملاق بين الهند وأوروبا.. كيف يستفيد الأردن؟

13 أيلول 2023
ليبيا: 3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال"

3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال" في ليبيا

12 أيلول 2023
يُعرف الإسهال المائي الذي يستمر أسبوعين أو أقل بالإسهال الحاد، فيما يتحول إلى إسهال مزمن في حال فاق 4 أسابيع

يتفشى في الأماكن التي تعرضت للزلازل.. ما هو الإسهال المائي وكيف يمكن علاجه؟

11 أيلول 2023
9e8b3660-4fe6-11ee-a24a-454128ee6e51

أسوأ 10 زلازل في المنطقة العربية خلال القرن الماضي فيديو

11 أيلول 2023
330678_0

ألمانيا تتوج بلقب كأس العالم لكرة السلة

10 أيلول 2023
حزب الميثاق الوطني

"الميثاق الوطني" يطالب التراجع عن إلغاء "الخدمة المدنية" وعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الطب

09 أيلول 2023
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم

خط الحرير الجديد دون تركيا والصين

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ24 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 