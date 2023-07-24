الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

في اليوم العالمي للرعاية الذاتية.. كيف نعتني بأنفسنا؟

Frame-125-min
حب الذات

كل عام ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للرعاية الذاتية في 24 يوليو- حزيران. التاريخ الذي يشبه صيغة 7/24  يدل على أن الرعاية الذاتية يجب أن تتم على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.

هذا اليوم مخصص لأهمية حب أنفسنا والعناية بجسمنا وعقلنا. وثيمة هذا العام هي "المرونة والقدرة على التكيف والازدهار في الشدائد" -والتي جائت بمثابة دعوة عالمية للعمل من أجل الناس لبناء المرونة ، والتي يمكن أن تساعد الأفراد على إدارة التوتر والتعامل مع المشاعر السلبية والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.

في حين أنه من المهم إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية كل يوم ، فمن المفيد أن يكون لديك بعض ممارسات الرعاية الذاتية التي يمكنك البدء بها. فيما يلي دليل بسيط حول كيفية الاحتفال باليوم العالمي للرعاية الذاتية هذا العام.

ابحث عن وقت لنفسك

اضافة اعلان

 


على عكس ما تبيعه شركات الصحة والجمال ، لا تحتاج الرعاية الذاتية إلى التفصيل . 

يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تخصيص وقت لنفسك من جدولك المزدحم. سواء كانت ساعة واحدة فقط في اليوم ، حدد بعض الوقت في التقويم الخاص بك للقيام بشيء تستمتع به. 

قد يعني هذا مشاهدة سلسلة الويب المفضلة لديك ، وقراءة كتاب ، والمشي لمسافات طويلة لعدم القيام بأي شيء على الإطلاق. لا يهم ما تفعله ، ما يهم هو أن يكون لديك بعض الوقت المخصص لنفسك.

تناول الأطعمة المغذية

 


الرعاية الذاتية تتجاوز مجرد حمامات الفقاعات وأقنعة الوجه. شيء بسيط وفعال مثل الأكل الصحي هو أحد أهم جوانب الرعاية الذاتية. 

إن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الخضار الورقية والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة ، لا يعزز مستويات الطاقة لديك فحسب ، بل يحسن صحتك العامة أيضًا. 

في الوقت نفسه ، لا تحرم نفسك من الطعام الذي يجعلك سعيدًا - مثل طبقك المفضل أو متعة الذنب. ومع ذلك ، لا تفرط في تناول الطعام وتمارس الاعتدال.

تمرن يوميا

 


لا تساعد lممارسة بانتظام فقط في زيادة مستويات اللياقة البدنية وبناء القدرة على التحمل، ولكنها تساعد أيضًا في تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة العقلية من خلال إنتاج هرمونات «الشعور بالسعادة» مثل الدوبامين والأوكسيتوسين.

كما أنها أيضًا طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك، خاصة إذا كنت تشارك في الأنشطة الجماعية.

لكن ضع في اعتبارك - التمرين لا يتطلب وجود روتين لياقة بدنية مثالي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية - فقد يعني فقط إكمال عدد خطواتك اليومية أو الانخراط في أنشطة بدنية مثل اليوجا أو السباحة أو الرقص.

الحصول على قسط كاف من النوم

 


ندرك جميعًا أن الحصول على قسط كافٍ من النوم هو مفتاح الحفاظ على صحة جيدة ، لكن معظمنا يكافح للحصول على قسط كافٍ منه. 

يجب أن يستهدف المرء ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة عادات النوم الصحية التي تعمل على تحسين النوم.










الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

ولي العهد: أبطالنا من ذهب 16 تموز 2023

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس 16 تموز 2023

رئاسة الوزراء

"مؤشر الأداء": 70.4 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي 16 تموز 2023

الفيصلي بطلا لبطولة درع المئوية لكرة القدم-(تصوير- أمجد الطويل)

معان يوقف الفيصلي بالتعادل في ليلة التتويج بدرع "المئوية" (صور) 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبل القلعة الأثري عمان

دراسة ربط المناطق السياحية بين الأردن ومصر بالحافلات

منذ2 ساعة
دائرة الأراضي والمساحة

لجنة مشتركة لمتابعة استيضاحات ومخالفات متعلقة بدائرة الأراضي

منذ2 ساعة
مجلس النواب

“قانونية النواب” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

23 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.19.53 AM

اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع في العقبة

20 تموز 2023
CFI LOGO

تداول باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي: سي أف أي تتعاون مع Capitalise.ai لتحقيق مستوى جديد من التداول الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

18 تموز 2023
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

17 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 