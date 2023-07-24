في اليوم العالمي للرعاية الذاتية.. كيف نعتني بأنفسنا؟

كل عام ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للرعاية الذاتية في 24 يوليو- حزيران. التاريخ الذي يشبه صيغة 7/24 يدل على أن الرعاية الذاتية يجب أن تتم على مدار 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع.



هذا اليوم مخصص لأهمية حب أنفسنا والعناية بجسمنا وعقلنا. وثيمة هذا العام هي "المرونة والقدرة على التكيف والازدهار في الشدائد" -والتي جائت بمثابة دعوة عالمية للعمل من أجل الناس لبناء المرونة ، والتي يمكن أن تساعد الأفراد على إدارة التوتر والتعامل مع المشاعر السلبية والحفاظ على الصحة البدنية والعقلية.



في حين أنه من المهم إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية كل يوم ، فمن المفيد أن يكون لديك بعض ممارسات الرعاية الذاتية التي يمكنك البدء بها. فيما يلي دليل بسيط حول كيفية الاحتفال باليوم العالمي للرعاية الذاتية هذا العام.



ابحث عن وقت لنفسك

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على عكس ما تبيعه شركات الصحة والجمال ، لا تحتاج الرعاية الذاتية إلى التفصيل .



يمكن أن يكون الأمر بسيطًا مثل تخصيص وقت لنفسك من جدولك المزدحم. سواء كانت ساعة واحدة فقط في اليوم ، حدد بعض الوقت في التقويم الخاص بك للقيام بشيء تستمتع به.



قد يعني هذا مشاهدة سلسلة الويب المفضلة لديك ، وقراءة كتاب ، والمشي لمسافات طويلة لعدم القيام بأي شيء على الإطلاق. لا يهم ما تفعله ، ما يهم هو أن يكون لديك بعض الوقت المخصص لنفسك.



تناول الأطعمة المغذية



الرعاية الذاتية تتجاوز مجرد حمامات الفقاعات وأقنعة الوجه. شيء بسيط وفعال مثل الأكل الصحي هو أحد أهم جوانب الرعاية الذاتية.



إن اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الخضار الورقية والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة ، لا يعزز مستويات الطاقة لديك فحسب ، بل يحسن صحتك العامة أيضًا.



في الوقت نفسه ، لا تحرم نفسك من الطعام الذي يجعلك سعيدًا - مثل طبقك المفضل أو متعة الذنب. ومع ذلك ، لا تفرط في تناول الطعام وتمارس الاعتدال.



تمرن يوميا



لا تساعد lممارسة بانتظام فقط في زيادة مستويات اللياقة البدنية وبناء القدرة على التحمل، ولكنها تساعد أيضًا في تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة العقلية من خلال إنتاج هرمونات «الشعور بالسعادة» مثل الدوبامين والأوكسيتوسين.



كما أنها أيضًا طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع عائلتك وأصدقائك، خاصة إذا كنت تشارك في الأنشطة الجماعية.



لكن ضع في اعتبارك - التمرين لا يتطلب وجود روتين لياقة بدنية مثالي أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية - فقد يعني فقط إكمال عدد خطواتك اليومية أو الانخراط في أنشطة بدنية مثل اليوجا أو السباحة أو الرقص.



الحصول على قسط كاف من النوم



ندرك جميعًا أن الحصول على قسط كافٍ من النوم هو مفتاح الحفاظ على صحة جيدة ، لكن معظمنا يكافح للحصول على قسط كافٍ منه.



يجب أن يستهدف المرء ما لا يقل عن 7-8 ساعات من النوم كل ليلة. يمكن تحقيق ذلك من خلال ممارسة عادات النوم الصحية التي تعمل على تحسين النوم.



















