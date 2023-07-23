الأحد 23 تموز 2023
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“قانونية النواب” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
تناقش اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأحد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وذلك حسب جدول أعمال مجلس النواب.
وتناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر وسط المملكة.اضافة اعلان
في المقابل تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مناقشة قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
كما تناقش اللجنة المالية موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى دائرة الجمارك العامة، وتقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 إلى سنة 2021 لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
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