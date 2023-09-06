كيف تؤثر القراءة على صحتنا؟

فيما يلي عدد من الطرق التي يمكن أن تساعد بها القراءة في الحفاظ على الصحة وتحسينها. ، يمكنك قراءة أي شيء تريده للحصول على آثار صحية إيجابية. لذلك، لا يهم ما هو المحتوى الذي تطالعه او نوعية الكتاب الذي تختار ولكن كلما كان الأمر أكثر أهمية وإمتاعًا ا بالنسبة لك شخصيًا، كانت النتيجة أفضل ولصالحك.
القراءة استراتيجية جيدة لإدارة الإجهاد
تتيح لك القراءة التخلص من التوتر عن طريق فك التوصيل والهروب. في إحدى الدراسات، وُجد أن القراءة فعالة مثل اليوجا والفكاهة في تقليل المشاعر الذاتية للتوتر على مدى 30 دقيقة، بالإضافة إلى القياسات الموضوعية لضغط الدم الانقباضي SBP وضغط الدم الانبساطي DSP ومعدل ضربات القلب، وهذا يعني أن القراءة تؤثر على صحتك الجسدية والنفسية.
لاحظ أن الكتاب القديم الجيد أو قارئ الكتاب الإلكتروني المخصص هو أفضل طريقة للقيام بذلك، ولكن إذا كنت تستخدم جهازًا لوحيًا أو هاتفًا أو جهاز كمبيوتر للقراءة، فأغلق البرامج الأخرى وأغلق الإشعارات. حيث تتداخل هذه التنبيهات والمشتتات مع خصائص إدارة الإجهاد في القراءة.
القراءة تحمي صحة الدماغ
في دراسة طولية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أكثر، كان أولئك الذين يقرؤون مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أقل عرضة للتدهور المعرفي من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. عند مرور 14 عامًا على الدراسة، وبغض النظر عن المستوى التعليمي، يتمتع أولئك الذين يقرؤون أكثر بحماية أكبر. يستمر هذا التأثير في القراء في الثمانين من العمر.
ووجدت دراسة أخرى أن الإدراك لدى أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا محمي بأنشطة مثل القراءة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يعيش القراء لفترة أطول من أولئك الذين لا يقرأون وجدت إحدى الدراسات أن قراء الكتب عاشوا لفترة أطول من غيرهم ، وكان من المفترض أن يكون هذا بسبب تأثير القراءة على الحفاظ على القدرات المعرفية بمرور الوقت.
ةفي دراسة أخرى وجد أن الرجال الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكبر والذين يقرؤون يوميًا لديهم معدلات وفيات أقل بمرور الوقت من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، عند التحكم في عدد من المتغيرات المحتملة المربكة.
القراءة تساعدك على الاستغراق في النوميمكن أن تكون القراءة عادة مهمة قبيل وقت النوم لأي شخص - وليس الأطفال فقط. بالنسبة للبالغين، يمكن أن تقلل قراءة كتاب قبل النوم من مقدار الوقت الذي يستغرقه النوم وزيادة مدة النوم.
. القراءة من جهاز لوحي أو مصدر ضوء أزرق غني آخر، بما في ذلك قارئات الكتب الإلكترونية، تزيد من اليقظة وتأخير بدء النوم، وتقلل من إفراز الميلاتونين، وتعطل فسيولوجيا النوم وتقلل من اليقظة الصباحية.
وبالتالي، فإن الكتاب الحقيقي هو أفضل خيار قراءة قبل السرير. بالإضافة إلى قراءة كتاب مطبوع قبل النوم، من الجيد أيضًا التفكير في محتوى الكتاب الذي تقرأه قبل النوم. قد تجد أن الكتب ذات المحتويات المزعجة، على سبيل المثال، تعطل نومك.
فجرب أن تقرا كتابا لتمتع بصحة أفضل، فصحتك تستحق.
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