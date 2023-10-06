لبنان: آخر مستجدات حريق سجن زحلة

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تمكنت فرق الدفاع المدني في لبنان من السيطرة على الحريق الذي اندلع في سجن زحلة، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الرئيس الياس الهراوي للمعالجة.وبحسب "لبنان 24"، فإن السجناء أشعلوا النيران بعد أن اكتشفت القوى الأمنية محاولة بعضهم الهروب من السجن بعدما حاولوا كسر الحائط.ويتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي مجريات الوضع، وأجرى لهذه الغاية اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون متمنياً تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.كما تلقى مولوي إتصالا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي وضعه بآخر المستجدات.وكلّف مولوي محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة متابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لجهة إخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.وبحسب المعلومات فانّ سجن زحلة يضم 650 سجينا، وقد سجلت بعض حالات الاختناق اثر الفوضى الحاصلة، ويتم نقل المصابين الى مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي للمعالجة.وكالات