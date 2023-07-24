الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

لجنة مشتركة لمتابعة استيضاحات ومخالفات متعلقة بدائرة الأراضي

دائرة الأراضي والمساحة
دائرة الأراضي والمساحة
اوصت اللجنة المالية النيابية بمتابعة  المخالفات  الواردة في تقارير  ديوان الممحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021. والاستيضاحات والممخالفات المتعلقة بدائرة الأراضي والمساحة و استرداد الأموال المصروفة دون وجه حق ومتابعة الاستيضاحات الواردة بالتقرير بين الديوان ودائرة الاراضي بهدف العمل على اغلاقها بشكل نهائي.. اضافة اعلان
وأوصت  اللجنة  خلال اجتماع عقدته ظهر اليوم ، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، وأمين عام ديوان المُحاسبة إبراهيم المجالي، ومُدير التقارير في ديوان المُحاسبة فوزان الوريكات بتشكيل لجان  مشتركة  لمتابعة وإنهاء الاستيضاحات العالقة،  وقررت مخاطبة ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي والاستفسار حول بعض الاستيضاحات.

وقال السليحات إن الاستيضاحات التي جرى مناقشتها، خلال اجتماع اليوم، تمحورت حول أراضي الخزينة والمحطة الإلكترونية، وسجلات لجان التدقيق والتحقيق، ومُعاملات التأجير والبيع، وتعديل سعر الأساس لقطع الأراضي على بطاقات التقدير الإلكترونية، والحجز على قطعة الأرض رقم 279 حوض 9 باب عمان، بالإضافة إلى عقود البيع والشكاوى، وبدلات الإيجار المُستحقة، وقيود وسجلات ومُعاملات في بعض مُديريات تسجيل الأراضي.



من جانبه  أجاب العموش عن جميع الاستيضاحات، مؤكدًا استعداد دائرة الأراضي والمساحة للتعاون مع ديوان المحاسبة، والعمل كفريق واحد لتصويب الاستيضاحات، متعهدًا بتزويد اللجنة بنتائج اللجان المشتركة.

من جانبهم، أثار النواب: عمر النبر، أسماء الرواحنة، سليمان أبو يحيى، عبد الرحمن العوايشة، امغير الهملان، محمد الشطناوي، رائد رباع، محمد السعودي، جملة من التساؤلات حول المخالفات الواردة في تلك التقارير، مؤكدين ضرورة تصويب تلك المخالفات وإغلاقها بأسرع وقت ممكن.
الديوان الملكي يهنئ بعيد ميلاد ولي العهد

ولي العهد: أبطالنا من ذهب 16 تموز 2023

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس

الحمل الكهربائي يسجل 3630 ميغاواط يوم أمس 16 تموز 2023

رئاسة الوزراء

"مؤشر الأداء": 70.4 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي 16 تموز 2023

الفيصلي بطلا لبطولة درع المئوية لكرة القدم-(تصوير- أمجد الطويل)

معان يوقف الفيصلي بالتعادل في ليلة التتويج بدرع "المئوية" (صور) 14 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جبل القلعة الأثري عمان

دراسة ربط المناطق السياحية بين الأردن ومصر بالحافلات

منذ2 ساعة
Frame-125-min

في اليوم العالمي للرعاية الذاتية.. كيف نعتني بأنفسنا؟

منذ4 ساعة
مجلس النواب

“قانونية النواب” تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية اليوم

23 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.19.53 AM

اختتام فعاليات ملتقى الفن والجمال الدولي السابع في العقبة

20 تموز 2023
CFI LOGO

تداول باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي: سي أف أي تتعاون مع Capitalise.ai لتحقيق مستوى جديد من التداول الآلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

18 تموز 2023
مستوطنون يستبيحون ساحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال-(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

17 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ20 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 