ليفربول يتعاقد مع سوبوسلاي بـ76 مليون دولار

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم لاعب الوسط الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.وسيعزز اللاعب البالغ من العمر 22 عاما خيارات خط وسط الـ"ريدز"، بعد وصول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، الفائز بكأس العالم 2022.وقال دومينيك سوبوسلاي لموقع ليفربول الإلكتروني: "الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقا، لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا. أنا سعيد ولا أطيق الانتظار للبدء".وأضاف: "هذا ناد تاريخي حقا. لاعبون جيدون فعلا ومدرب جيد، كل شيء جيد. بالنسبة لي كان الأمر مثاليا لاتخاذ الخطوة التالية في نادٍ مماثل. الجماهير والملعب، كل شيء جيد حقا".وسجل سوبوسلاي 20 هدفا في 91 مباراة خاضها في صفوف لايبزيغ منذ انضمامه إليه قادما من سالزبورغ النمسوي في يناير 2021، خلال فترة الانتقالات الشتوية.وسيرتدي المجري القميص رقم 8 خلفا للغيني نابي كيتا، ليسير على خطى أحد أبطال طفولته ستيفن جيرارد.وقال سوبوسلاي: "لدي وشم لستيفن جيرارد. عندما كنت طفلا، لأكون صريحا، لم أشاهد الكثير من كرة القدم، لكن عندما يكون دوري أبطال أوروبا، كنت أشاهده وكان أحد أكبر اللاعبين"، مقدما الشكر في الوقت نفسه إلى لايبزيغ حيث "تمكّن من تعلم الكثير".