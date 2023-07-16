"مؤشر الأداء": 70.4 بالمئة كفاءة أداء الحكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي

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أظهر تقرير لمركز مؤشر الأداء "كفاءة"، أن نسبة كفاءة أداء الحُكومة بتنفيذ برنامج أولويات عملها الاقتصادي بلغت 70.4 بالمئة.وأصدر "مؤشر الأداء"، اليوم الأحد، تقريره النصف سنوي، والخاص بمُتابعة أداء حالة برنامج أولويات عمل الحُكومة الاقتصادي (2021 - 2023)، والذي أظهر اكتمال 30 أولوية من أصل 58، وبمُعدل كفاءة أداء مُقداره 70.4 بالمئة.وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الفعلي بلغت 57 بالمئة مُقارنة بـ81 بالمئة، كنسبة إنجاز مُخطط لها بنهاية شهر حزيران (يونيو) 2023.وخلال عام وحتى نهاية شهر حزيران 2023، بين التقرير أن نسبة التقدم بالإنجاز الفعلي بلغت 32.9 بالمئة، وتحسن بمُعدل كفاءة الأداء مُقداره 14.5 بالمئة نتيجة اكتمال 15 أولوية، مع ثبات تصنيف البرنامج عند المُستوى الحرج حسب التصنيف الخاص بالمركز لأداء البرامج والمشاريع لعدم تقلص الفجوة ما بين الإنجاز المُخطط والفعلي.وفيما يخص الأولويات المتأخرة والجهات المعنية بتنفيذها، فقد أوضح التقرير أبرز تلك الأولويات والجهات وهي: إقرار قانون حماية البيانات الشخصية (مجلس الأمة)، إطلاق العمل على مشروع سكة الحديد الوطني (وزارة النقل / شركة تطوير العقبة / وحدة الشراكة مع القطاع الخاص)، البدء بمشروع تحلية ونقل المياه - الناقل الوطني (وزارة المياه والري).إلى جانب، تنفيذ نظام النقل الذكي - المرحلة الأولى جرش وخطوط الجامعات الرسمية (هيئة تنظيم النقل البري)، تشغيل معمل التصنيع الغذائي (وزارة الزراعة)، تطوير مظلة موحدة للتفتيش على الأنشطة الاقتصادية (وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة العمل، وزارة الزراعة، وزارة البيئة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمانة عمان، وزارة السياحة والآثار، وزارة الصحة، هيئة الطاقة والمعادن).إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي للمركز، المُهندس معاذ المبيضين، أن "مؤشر الأداء" مُستمر بمُراقبة وتقييم أداء خطط وبرامج الحُكومة الاستراتيجية والتي ستشمل بنهاية العام الحالي البرنامجين التنفيذين لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام (2022 - 2025)، وذلك لما تُمثله عملية مُراقبة وتقييم الأداء من تعزيز لمسيرة التنمية، ودعمًا لجهود الحُكومة في تحقيق الأهداف الوطنية والاستراتيجة.يُذكر أن مركز مؤشر الأداء هو مركز مُستقل يعنى بقياس الأداء للخطط والبرامج الاستراتيجية، تأسس العام 2019 ومقره العاصمة عمان.