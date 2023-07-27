مجلس النواب يوضح موقفه من تجريم الشذوذ (فيديو)

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رئيس مجلس النواب احمد الصفدي: جرمنّا الإباحية الجنسية عبر الفضاء الإلكتروني وعلى رأسها الشذوذ.#الأردن #الغد pic.twitter.com/JdY6Umaeg7 — جريدة الغد (@AlghadNews) July 27, 2023

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بعدم تجريم مجلس النواب للمثلية والشذوذ الجنسي عبر الفضاء الإلكتروني، أمر غير صحيح، مؤكداً أن المجلس بتجريمه للإباحية والإخلال بالآداب العامة والترويج الجنسي في المواد 13 و 14 في قانون الجرائم الإلكترونية، إنما يتحدث بشكل عام عن تلك الجرائم دون تفصيل.وكان المجلس أقر المادة (١٣) في قانون الجرائم الإلكترونية والتي تفرض الغرامة على من ينقل أو يروج للأعمال الإباحية والجنسة.والمادة 14 وتنص على أن يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أنشأ موقعا إلكترونيا للتسهيل أو الترويج أو التحريض أو المساعدة أو الحض على الدعارة والفجور أو إغواء شخص آخر أو التعرض للآداب العامة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (9000) تسعة آلاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار.