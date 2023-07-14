الجمعة 14 تموز 2023
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معان يوقف الفيصلي بالتعادل في ليلة التتويج بدرع "المئوية" (صور)

الفيصلي بطلا لبطولة درع المئوية لكرة القدم-(تصوير- أمجد الطويل)
الفيصلي بطلا لبطولة درع المئوية لكرة القدم-(تصوير- أمجد الطويل)


عمان- الغد- أجبر فريق معان نتيجة التعادل السلبي أمام نظيره الفيصلي، في المباراة التي جرت مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة والأخيرة من بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية".

ولم ينجح الفيصلي في تحقيق الفوز الحادي عشر على التوالي في البطولة، ليصل رصيده من النقاط إلى 31 نقطة، فيما أصبح لدى معان 7 نقاط بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير.

وحاول فريق الفيصلي على مدار شوطي اللقاء بزيارة الشباك، دون أن يفلح بذلك في ظل تألق حارس مرمى فريق معان رشيد رفيد، علما بأن المباراة شهدت ظهور الحارس اللبناني مهدي خليل للمرة الأولى مع الفيصلي، كأول حارس أجنبي يشارك ببطولات المحترفين في التاريخ.

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