الأحد 03 أيلول 2023
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مفاجآت الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي 2023

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برشلونة ينجز صفقات مهمة
شهد ميركاتو صيف 2023 صفقات حافلة كان فيها النصيب الأوفر للدوري السعودي، الذي حول وجهة عدة نجوم من ملاعب أوروبا إلى ملاعب المملكة.

وحملت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات عدة صفقات مميزة، حيث كانت الحركة نشطة في عدة اتجاهات.اضافة اعلان

برشلونة ينجز صفقات مهمة
برشلونة الإسباني قد يكون الأوفر حظا في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، بعد أن تمكن من ضم البرتغاليين جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وجواو كانسيلو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، دون أحقية الشراء.

سان جيرمان يبرم صفقة الـ 90 مليون
في باريس، أخيرا نجح البي أس جي في إقناع أينترخت فرانكفورت الألماني بالتفريط في الجناح الفرنسي كولو مواني، الذي وقع عقدا بخمس سنوات، وقد كلفت هذه الصفقة إدارة باريس 90 مليون يورو مع امتيازات أخرى.

سفيان أمرابط.. ينتقل للبريمرليج
أما في إنجلترا، فقد تمكن مانشستر يونايتد من تعزيز صفوفه بالنجم المغربي سفيان مرابط على سبيل الإعارة قادما من فيورنتينا الإيطالي، ليكون أول مغربي بتقمص أزياء الشياطين الحمر.


توتنهام يبرم ثالث أغلى صفقة في تاريخه
تمكن نادي توتنهام هوتسبير من تعزيز هجومه بعنصر جديد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.

وأعلن النادي اللندني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الويلزي برينان جونسون مهاجم نوتنجهام فورست حتى صيف 2029.

مبابي باق رسميا في باريس
أسدل الستار رسميا على مسلسل الفرنسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات، بتأكد استمراره مع باريس سان جيرمان لمدة 6 أشهر مقبلة على الأقل، بعد أن حاول النادي الفرنسي بيعه هذا الصيف بعدما علم بنية اللاعب عدم تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.

ريال مدريد يعيد لاعبه لنقطة البداية
أعلن ريال مدريد أمس الجمعة، في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، توصله لاتفاق مع ريال سوسيداد، بشأن انتقال اللاعب ألفارو أودريوزولا”.

ليفربول يضم لاعب بايرن ميونخ
نجح نادي ليفربول في إكمال القطعة الناقصة بخط وسط الفريق، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بدقائق معدودة، وذلك بتعاقده مع لاعب بايرن ميونخ ريان جرافنبيرش بعقد طويل الأمد.

برشلونة يعلن إرسال فاتي للبريميرليج
أعلن نادي برشلونة، أمس الجمعة، إعارة مهاجمه أنسو فاتي لصفوف برايتون الإنجليزي لمدة موسم واحد، حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

برشلونة يتخلص من لينجليه
تخلص برشلونة الإسباني من أزمة خانقة برحيل مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليه، في الميركاتو الصيفي الجاري بشكل رسمي إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.

مانشستر سيتي ينجز رابع صفقاته
أعلن مانشستر سيتي، أمس الجمعة، تعاقده مع الصفقة الرابعة في الانتقالات بإنهاء التعاقد مع البرتغالي ماتوس نونيز، لاعب وسط ولفرهامبتون، بعقد لمدة 5 سنوات.

سان جيرمان يبرم صفقته العاشرة
واصل باريس سان جيرمان، نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بالإعلان عن صفقته العاشرة، بالتعاقد رسمياً مع الجناح الفرنسي الشاب، برادلي باركولا، قادما من صفوف أولمبيك ليون، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.

اتحاد جدة يعلن صفقة كادش
أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الخميس، تعاقدها مع المدافع حسن كادش قادما من التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربول
قدم نادي اتحاد جدة السعودي، عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لصحيفة “ذا صن“، فقد قدم اتحاد جدة، عرضا جديدا لضم صلاح في وقت متأخر أمس الجمعة، بلغ 170 مليون جنيه إسترليني.
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