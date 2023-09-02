مفاجآت الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي 2023

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شهد ميركاتو صيف 2023 صفقات حافلة كان فيها النصيب الأوفر للدوري السعودي، الذي حول وجهة عدة نجوم من ملاعب أوروبا إلى ملاعب المملكة.وحملت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات عدة صفقات مميزة، حيث كانت الحركة نشطة في عدة اتجاهات.برشلونة الإسباني قد يكون الأوفر حظا في اللحظات الأخيرة من الميركاتو، بعد أن تمكن من ضم البرتغاليين جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، وجواو كانسيلو من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة، دون أحقية الشراء.سان جيرمان يبرم صفقة الـ 90 مليونفي باريس، أخيرا نجح البي أس جي في إقناع أينترخت فرانكفورت الألماني بالتفريط في الجناح الفرنسي كولو مواني، الذي وقع عقدا بخمس سنوات، وقد كلفت هذه الصفقة إدارة باريس 90 مليون يورو مع امتيازات أخرى.سفيان أمرابط.. ينتقل للبريمرليجأما في إنجلترا، فقد تمكن مانشستر يونايتد من تعزيز صفوفه بالنجم المغربي سفيان مرابط على سبيل الإعارة قادما من فيورنتينا الإيطالي، ليكون أول مغربي بتقمص أزياء الشياطين الحمر.توتنهام يبرم ثالث أغلى صفقة في تاريخهتمكن نادي توتنهام هوتسبير من تعزيز هجومه بعنصر جديد في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2023-2024.وأعلن النادي اللندني في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تعاقده مع الويلزي برينان جونسون مهاجم نوتنجهام فورست حتى صيف 2029.مبابي باق رسميا في باريسأسدل الستار رسميا على مسلسل الفرنسي كيليان مبابي في سوق الانتقالات، بتأكد استمراره مع باريس سان جيرمان لمدة 6 أشهر مقبلة على الأقل، بعد أن حاول النادي الفرنسي بيعه هذا الصيف بعدما علم بنية اللاعب عدم تجديد عقده، الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2024.ريال مدريد يعيد لاعبه لنقطة البدايةأعلن ريال مدريد أمس الجمعة، في الساعات الأخيرة لفترة الانتقالات الصيفية، توصله لاتفاق مع ريال سوسيداد، بشأن انتقال اللاعب ألفارو أودريوزولا”.ليفربول يضم لاعب بايرن ميونخنجح نادي ليفربول في إكمال القطعة الناقصة بخط وسط الفريق، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية بدقائق معدودة، وذلك بتعاقده مع لاعب بايرن ميونخ ريان جرافنبيرش بعقد طويل الأمد.برشلونة يعلن إرسال فاتي للبريميرليجأعلن نادي برشلونة، أمس الجمعة، إعارة مهاجمه أنسو فاتي لصفوف برايتون الإنجليزي لمدة موسم واحد، حتى 30 يونيو/حزيران 2024.برشلونة يتخلص من لينجليهتخلص برشلونة الإسباني من أزمة خانقة برحيل مدافعه الفرنسي كليمنت لينجليه، في الميركاتو الصيفي الجاري بشكل رسمي إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي.مانشستر سيتي ينجز رابع صفقاتهأعلن مانشستر سيتي، أمس الجمعة، تعاقده مع الصفقة الرابعة في الانتقالات بإنهاء التعاقد مع البرتغالي ماتوس نونيز، لاعب وسط ولفرهامبتون، بعقد لمدة 5 سنوات.سان جيرمان يبرم صفقته العاشرةواصل باريس سان جيرمان، نشاطه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بالإعلان عن صفقته العاشرة، بالتعاقد رسمياً مع الجناح الفرنسي الشاب، برادلي باركولا، قادما من صفوف أولمبيك ليون، بعقد يمتد لمدة 5 مواسم.اتحاد جدة يعلن صفقة كادشأعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، مساء الخميس، تعاقدها مع المدافع حسن كادش قادما من التعاون، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربولقدم نادي اتحاد جدة السعودي، عرضا جديدا من أجل الحصول على خدمات المصري محمد صلاح نجم ليفربول.ووفقا لصحيفة “ذا صن“، فقد قدم اتحاد جدة، عرضا جديدا لضم صلاح في وقت متأخر أمس الجمعة، بلغ 170 مليون جنيه إسترليني.