مفارقة غريبة في مباراة برشلونة وإشبيلية

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👀 Atención al niño que acompañaba a @SergioRamos en el túnel de vestuarios de #ElClásico de 2016



🔥 ¡Hoy serán rivales por primera vez!



⏳ A partir de las 21:00 sigue el minuto a minuto del #BarçaSevillaFC en @DirectoGol



#️⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/1nSs0q6Uag — GOL PLAY (@Gol) September 29, 2023

شهدت مباراة برشلونة وإشبيلية، التي أجريت مساء الجمعة لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم، مفارقة غريبة.فحين كان سيرجيو راموس يمسك يد لامين يامال في النفق المؤدي إلى ملعب "كامب نو" في عام 2016، لم يكن الطرفان يعتقدان أنه سيأتي اليوم الذي سيتواجهان فيه على أرضية الملعب.وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو من الكلاسيكو الإسباني، الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الكامب نو عام 2016.ويظهر الفيديو يامال طفلا صغيرا وهو يقف إلى جانب راموس، الذي كان حينها قائدا للفريق الملكي، ويمسك بيده، في النفق المؤدي إلى الملعب. وكان عمر يامال حينها 9 سنوات فقط.ويوم أمس الجمعة، أي بعد نحو 7 سنوات، تواجه الطرفان على أرضية لويس كومبانيس الأولمبي; لامين بصفته مهاجم برشلونة، وراموس بصفته مدافع إشبيلية.الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 16 عاما، سببا في تسجيل راموس هدفا بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 76.وجاء الهدف بعدما مرر فيران توريس كرة عرضية تابعها لامين برأسه من مسافة قريبة، ارتطمت بقدم المدافع المخضرم راموس وخدعت الحارس نايلاند لتدخل المرمى بكل سهولة.