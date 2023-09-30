السبت 30 أيلول 2023
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مفارقة غريبة في مباراة برشلونة وإشبيلية

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لامين يامال
شهدت مباراة برشلونة وإشبيلية، التي أجريت مساء الجمعة لحساب الأسبوع السابع من الدوري الإسباني لكرة القدم، مفارقة غريبة.

فحين كان سيرجيو راموس يمسك يد لامين يامال في النفق المؤدي إلى ملعب "كامب نو" في عام 2016، لم يكن الطرفان يعتقدان أنه سيأتي اليوم الذي سيتواجهان فيه على أرضية الملعب.اضافة اعلان

وانتشر على المواقع الاجتماعية مقطع فيديو من الكلاسيكو الإسباني، الذي جمع بين ريال مدريد وبرشلونة في الكامب نو عام 2016.

ويظهر الفيديو يامال طفلا صغيرا وهو يقف إلى جانب راموس، الذي كان حينها قائدا للفريق الملكي، ويمسك بيده، في النفق المؤدي إلى الملعب. وكان عمر يامال حينها 9 سنوات فقط.
ويوم أمس الجمعة، أي بعد نحو 7 سنوات، تواجه الطرفان على أرضية لويس كومبانيس الأولمبي; لامين بصفته مهاجم برشلونة، وراموس بصفته مدافع إشبيلية.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث كان اللاعب الشاب البالغ من العمر 16 عاما، سببا في تسجيل راموس هدفا بالخطأ ضد مرماه في الدقيقة 76.

وجاء الهدف بعدما مرر فيران توريس كرة عرضية تابعها لامين برأسه من مسافة قريبة، ارتطمت بقدم المدافع المخضرم راموس وخدعت الحارس نايلاند لتدخل المرمى بكل سهولة.
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