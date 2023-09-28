الخميس 28 أيلول 2023
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وزير الأشغال يكشف اختلالات في مشروع "مستشفى بسمة" بإربد

وزير الأشغال يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع بمحافظة أربد
وزير الأشغال يطلع على سير العمل في عدد من المشاريع بمحافظة أربد
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، على ضرورة تجاوز العقبات كافة أمام إنجاز مشروع مستشفى الأميرة بسمة في محافظة إربد.

وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية لعدد من المشاريع في المحافظة، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، معربا عن عدم رضاه عن سير الأعمال في المشروع وعزمه على تصويب الاختلالات بأسرع وقت ممكن.اضافة اعلان

وقال إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 64%؜ ومن المتوقع إنهاء الأعمال فيه وتسليمه إلى وزارة الصحة مع نهاية شهر حزيران/ يونيو 2024.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار، علما أنه ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة.

كما تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 540 سريرا، ومساحته الإجمالية حوالي 85 ألف متر مربع، ويتكون من 9 طوابق؛ منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة والطابق الأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى.

وكان وزير الأشغال استهل جولته في إربد بتفقد سير الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق بلعما- النعيمة بمراحله الثلاث، والذي شارفت الأعمال فيه على الانتهاء، حيث من المنتظر فتح الطريق أمام حركة السير بشكل كامل مع نهاية الشهر المقبل.

يشار إلى أن المشروع هو إعادة انشاء للطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، إضافة إلى أعمال الإنارة والتأثيث بعناصر السلامة المرورية ويتكون من ثلاث مراحل، تمتد الأولى من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول إجمالي (4,400) كم،  أمام المرحلة الثانية فتمتد من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وبطول إجمالي (5,1) كم، فيما تمتد المرحلة الثالثة من تقاطع النعيمة باتجاه بلعما وبطول إجمالي (5.220) كم.

وفي سياق متصل، تفقد أبو السمن مشاريع مدرستين؛ الأولى مدرسة ابدر الثانوية للبنات، حيث تم إنشاء هذه المدرسة على نمط (الأبنية المنمذجة) للحصول على أعلى جودة وأقل مدة تنفيذ، حيث تتكون المدرسة من أربعة طوابق وملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات.

أما المدرسة الثانية فهي مدرسة النهضة الثانوية المختلطة، والممولة من الاتحاد الأوربي بإدارة بنك الإعمار الألماني، وتشمل الأعمال على مبنى رئيس يتسع (1210) طلاب، ومختبرات علمية ومكتبة وقاعات متعددة الأغراض، إضافة إلى خلايا كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية.
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