الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ينظمها أطفال عرب مع أهاليهم في إيطاليا.. مظاهرة تضامنية نصرة لغزة

أطفال عرب يتوشحون بالكوفية والعلم الفلسطيني
أطفال عرب يتوشحون بالكوفية والعلم الفلسطيني

في اليوم الـ15 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، ما زالت المظاهرات، حتى هذه اللحظة، مستمرة لتؤازر أهالي القطاع في عدة دول عربية وعالمية.

جرى يوم أمس تنظيم مظاهرة تضامنية مع أهالي غزة ينظمها أطفال عرب مع أهاليهم في إيطاليا، حيث هتفوا باللغة الإيطالية: فلسطين حرة، غزة حرة.







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تأتي هذه المظاهرات بعد أن نفى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني توجه سلطات بلاده لحظر المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك ردا على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة (إل ميساجيرو)، بشأن قرار وزارة الداخلية الفرنسية حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بحجة تجنب “اضطرابات في النظام العام”.


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