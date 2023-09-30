السبت 30 أيلول 2023
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10 آلاف شخص حضروا حفل عمرو دياب في العقبة الجمعة

عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا في العقبة بحضور 10 آلاف شخص
عمرو دياب يحيي حفلًا جماهيريًا في العقبة بحضور 10 آلاف شخص

أحيا الفنان عمرو دياب حفلًا جماهيريًا كبيرًا مساء أمس الجمعة في مدينة العقبة الأردنية، وسط حضور جماهيري كبير بلغ 10 آلاف شخص.

بدأ دياب الحفل بتقديم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه أغانيه.

وقدم دياب خلال الحفل أغاني "يا أنا يا لأ"، "نور العين"، "أنا غير"، "يا شباب يا بنات"، "تملي معاك"، "بحبك"، "الليلة"، "الحب اللي كان"، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلى هامش الحفل، أعلن دياب عن موعد حفلته المقبلة في عمان، والتي ستقام يوم الجمعة 17 نوفمبر المقبل في استاد عمان الدولي.

ويعتبر هذا الحفل الثاني الذي يقيم دياب في الأردن خلال عام 2023، حيث أحيا حفلًا سابقًا في العاصمة عمان في شهر يوليو الماضي.

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يشار إلى أن هذا الحفل ساهم في تنشيط الحركة السياحية في العقبة وزاد من حجوزات الفنادق ما انعكس على الحركة الاقتصادية بشكل عام.


ويواصل الفنان عمرو دياب جولته الغنائية في الشرق الأوسط، حيث يستعد لإحياء حفلات أخرى في عدد من الدول العربية، منها مصر، الإمارات، السعودية، والكويت.
ويعتبر دياب من أشهر الفنانين العرب، حيث يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي.

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