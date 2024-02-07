الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

25 ربيعا أردنيا.. سنوات من التواصل والتشارك للملك اختزلت معاني الأخوة والأبوة

25 ربيعا أردنيا.. سنوات من التواصل والتشارك بين جلالة الملك عبدالله الثاني اختزلت معاني الأخوة والأبوة
25 ربيعا أردنيا.. سنوات من التواصل والتشارك بين جلالة الملك عبدالله الثاني اختزلت معاني الأخوة والأبوة

 

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#الملك_الأب (فيديو)


#على_العهد25

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