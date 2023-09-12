3000 قتيل حتى الآن بسبب إعصار "دانيال" في ليبيا

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أعلن وزير الصحة الليبي في الحكومة المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، مقتل 3 آلاف شخص بسبب إعصار "دانيال"، متوقعا ارتفاع العدد إلى 10 آلاف.وقال الوزير الليبي في مقابلة مع قناة "المسار" الليبية اليوم الثلاثاء، إن "عدد المفقودين بالآلاف ومن المتوقع أن يصل العدد إلى نحو مئة ألف شخص"، مؤكدا أن "الأوضاع في مدينة درنة تزداد مأساوية، ولا توجد إحصائيات نهائية لأعداد الضحايا".وأشار إلى "تعذر الوصول إلى الكثير من الأحياء"، مطالبا "الدول الصديقة بالمساعدة في إنقاذ ما تبقى من درنة في مناطق الجبل".وضرب إعصار متوسطي أطلق عليه اسم "دانيال" الأحد، شرق ليبيا لا سيما بلدة الجبل الأخضر الساحلية إضافة إلى بنغازي، حيث تم إعلان حظر تجول وإغلاق للمدارس لأيام.وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق، مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.وقال المتحدث باسم حكومة الشرق أحمد المسماري مساء أمس الاثنين، إن عدد القتلى "في مدينة درنة فقط تجاوز الـ2000، ولا زال هناك في درنة وحدها آلاف المفقودين يتراوح عددهم بين 5000 - 6000 مفقود وهذا الرقم قابل للزيادة وبشكل كبير جدا".وأضاف المسماري أن انهيار سدين في جنوب درنة أدى إلى انتشار كميات كبيرة من مياه الفيضانات أدت إلى جرف أحياء كاملة إلى البحر.(بترا)