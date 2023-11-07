902.4 مليون يورو حزمة مساعدات أوروبية للأردن

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شهدت العاصمة البلجيكية، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن حزمة مساعدات أوروبية للأردن، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى بروكسل، ولقائه قيادات من الاتحاد الأوروبي.وبلغ إجمالي قيمة المساعدات من منح وقروض نحو 902.4 مليون يورو، جرى التوقيع على أربع منح منها، فيما سيتم التوقيع على باقي الاتفاقيات، ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024.وجرى اليوم الثلاثاء توقيع أربع اتفاقيات منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة إجمالية تبلغ 207 ملايين يورو، وقعها عن الجانب الأردني نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، فيما وقعها نيابة عن الاتحاد الأوروبي المفّوض الأوروبي المكلف بالجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فارهيلي.وتضمنت الاتفاقيات، تخصيص منحتين لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً للأمن المائي الأردني، إذ بلغت المنحة الأولى (50) مليون يورو، فيما بلغت المنحة الثانية (47) مليون يورو.أما المنحة الثالثة بقيمة (65) مليون يورو فقد خُصصت لبرنامج دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، وهي موجهة كدعم قطاعي من خلال الموازنة العامة بهدف المساعدة في تحسين بيئة الأعمال لنمو القطاع الخاص، وتطوير وتعزيز ريادة الأعمال وزيادة فرص الباحثين عن عمل من الشباب الأردنيين، عبر مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير وخلق فرص عمل مستدامة لهم، بالتركيز على القطاعات المبتكرة مثل الصناعات الخضراء والرقمية.فيما المنحة الرابعة والتي تصل قيمتها إلى (45) مليون يورو فقد خُصّصت لبرنامج دعم التعليم الشامل والعادل والنوعي للاجئين السوريين والأطفال والشباب الأردنيين، وهي موجهة لدعم القطاع من خلال الموازنة العامة، وكذلك دعم تنفيذ أنشطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتوفير فرص التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني للاجئين السوريين والأردنيين لتمكينهم من الحصول على مسارات مهنية ومعيشية وبالتعاون مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية أردنية.وسيجري التوقيع على باقي اتفاقيات المساعدات (من المنح والقروض) المقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (695.4) مليون يورو، وذلك ضمن إطار زمني حتى نهاية العام المقبل 2024، حيث ستخصص هذه المساعدات لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ودعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والتي تشمل منحاً في إطار التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي بقيمة (105.4) مليون يورو لمشاريع وبرامج تتماشى مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ومنحاً لمساعدة الأردن في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري بقيمة (90) مليون يورو.كما ستتضمن هذه المساعدات قرضين تنمويين من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية (500) مليون يورو في إطار تعزيز التعاون بين الأردن والبنك، بحيث يُخصص الأول وقيمته (100) مليون يورو لدعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني)، والثاني بقيمة (400) مليون يورو لدعم الإصلاحات في قطاع المياه من خلال برنامج لتعزيز الأمن المائي في الأردن والتكيف مع المناخ.وسيتم الصرف من هذه المساعدات بناءً على خطط عمل المشاريع ذات العلاقة وخلال فترة 3 – 4 سنوات.