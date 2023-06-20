الأربعاء 21 حزيران 2023
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القيلولة خلال اليوم أمر مفيد لأدمغتنا

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إيجاد قليل من الوقت بشكل منتظم من أجل قيلولة قصيرة، أمر جيد لأدمغتنا
قال باحثون في جامعة "يونيفرسيتي كولدج" في لندن، إن إيجاد قليل من الوقت بشكل منتظم من أجل قيلولة قصيرة، أمر جيد لأدمغتناويساعد على بقائه أكبر حجما لوقت أطول.اضافة اعلان

وأظهر فريق الباحثين أن أدمغة الأشخاص الذين يحصلون على قيلولة، كانت أكبر حجما بمقدار 15 سم مكعب، ما يعادل تأخير الشيخوخة من ثلاث إلى ست سنوات.

ومع ذلك أوصى العلماء بإبقاء وقت القيلولة أقل من نصف ساعة.

لكنهم قالوا إن النوم خلال النهار أمر يصعب تحقيقه في العديد من المهن، وإنه غالبا ما ترفض ثقافة العمل ذلك.

وقالت الدكتورة فيكتوريا غارفيلد لبي بي سي: "نقترح أن بإمكان الجميع اختبار بعض فوائد القيلولة". ووصفت نتائج الدراسة بأنها جديدة ومثيرة للغاية".

وثبت أن القيلولة أمر أساسي للنمو حين نكون أطفالا، وتصبح أقل شيوعا مع تقدمنا في السن، ثم تعود للظهور بعد سن التقاعد. وأفاد نحو 27 في المئة ممن تخطوا سن التقاعد عن لجوئهم إلى قيلولة خلال النهار.

وتقول الدكتورة غارفيلد إن نصيحة اعتماد قيلولة "أمر سهل للغاية"، مقارنة بفقدان الوزن أو ممارسة التمارين الرياضية التي "تصعب على الكثير من الناس".

ويتضائل حجم الدماغ مع العمر. لكن فيما يخص مساعدة القيلولة في الوقاية من أمراض مثل الزهايمر، أمر ما زال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث.

وتُعتبر صحة الدماغ مهمة بشكل عام للحماية من مرض الخرف، وترتبط هذه الحالة باضطراب النوم.
ويشير الباحثون أن النوم القليل يضرّ بالدماغ مع مرور الوقت ويتسبب بالالتهاب، كما يؤثر على الروابط بين خلايا الدماغ.

وقالت الباحثة فالنتينا باز: "إن القيلولة المنتظمة يمكن أن تحمي من التنكس العصبي عبر تعويض قلة النوم".

ومع ذلك، لم تعثر الدكتورة غارفيلد على مكان مريح في العمل من أجل قيلولة، وتفضل رعاية دماغها بطريقة أخرى.

وتقول "بصراحة، أُفضّل قضاء 30 دقيقة في التمارين بدلا من النوم، وقد أنصح والدتي بالقيام بذلك".

قد تُحسّن القيلولة صحتك، ولكن العكس صحيح أيضا لأن صحتك يمكن أن تجعلك متعبا لدرجة أنك تحتاج إلى قيلولة أكثر.

لذلك لجأ الباحثون إلى تكتيك ذكي لإثبات فوائد القيلولة.

إذ استخدموا تجربة طبيعية عملاقة تعتمد على الحمض النووي - الشيفرة الجينية - التي ولدت معنا. وحددت الدراسات السابقة 97 قصاصة من حمضنا النووي التي تجعلنا إما أكثر عرضة للقيلولة أو للطاقة خلال اليوم.

فجمع الفريق بيانات من 35 ألف شخص، أعمارهم بين 40 و69 عاما، يشاركون في مشروع "بيوبنك" البريطاني (مشروع دراسة طويلة الأجل يتعلق بالحمض النووي)، وقارنوا ببساطة بين جينات من يأخذ قيلولة وآخرين ممن لا يأخذون قيلولة.

ونُشرت النتائج في صحيفة "سليب هيلث"، وأظهرت فارقا بقدر 15 سم مكعب- ما يعادل من 2.6 إلى 6.5 سنوات من الشيخوخة. وبلغ مجموع أحجام الأدمغة في الدراسة نحو 1480 سم مكعب.

وقالت الأستاذة الجامعية في جامعة إدنبرة، رئيسة جمعية العلوم العصبية البريطانية تارا سبايرز جون لبي بي سي: "أستمتع بقيلولة قصيرة في عطلات نهاية الإسبوع، وقد أقنعتني هذه الدراسة أنه لا ينبغي أن أشعر بكسل القيلولة، بل ربما قد تحمي دماغي".

وقالت إن النتائج "المثيرة للاهتمام"، أظهرت "زيادة صغيرة ولكن كبيرة في حجم الدماغ"، و "تضيف إلى البيانات التي تشير إلى أن النوم مهم لصحة الدماغ".

ولم يدرس الباحثون بشكل مباشر مسألة الحصول على قسط كبير من النوم في منتصف النهار، لكنهم قالوا إن العلم يشير إلى توقف لمدة نصف ساعة.
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