دراسة بريطانية تخلص إلى أن القهوة المثلجة قد تحتوي على سكريات أكثر من الشوكولاتة

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ما هي كمية السكر التي يجب أن نتناولها؟

وفي البحث تمت مقارنة القهوة المخفوقة المثلجة من سلاسل مقاهي كوستا وستاربكس وكافيه نيرو، وخلصت الدراسة إلى أنها تحتوي على مستويات "عالية بشكل استثنائي" من السكر.تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن البالغين يجب ألا يستهلكوا أكثر من 30 جراما من السكر يوميا، لكن المشروب الواحد يحتوي على 48.5 جراما.وقالت كل شركة على حدة إنها عرضت خيارات بديلة.ويحتوي قالب شوكولاتة مارس على 31 جراما من السكر ، بينما يحتوي 330 مللي من الكوكا كولا على 35 جراما.ويحتوي الكراميل الفريبوتشينو من ستاربكس، المضاف إليه الحليب شبه منزوع الدسم على 48.5 جراما، وهو أعلى محتوى سكر لجميع المشروبات التي تم تحليلها من قبل "ويتش؟"وقالت متحدثة باسم ستاربكس إن الشركة ملتزمة بمساعدة العملاء على "اتخاذ خيارات مستنيرة ومحسنة" ، وقدمت خيارات من المشروبات تسمح للمستهلك أن يحد من كمية السكر.وأضافت المتحدثة "محتوى السكر في لاتيه مثلج مع الحليب نصف خالي الدسم، وهو أحد أكثر المشروبات شعبية لدينا يبدأ من 8.7 جرام للحجم الصغير".كما يحتوي شراب القهوة المثلجة بنكهة كعكة الشوكولاتة البلجيكية والفراولة بالبندق من سلسلة كافيه نيرو على 44.3 جرام (أو 11 ملعقة صغيرة) من السكر.وقالت كافيه نيرو إن هذا المشروب يقدم كنوع من "الحلوى" ويشكل أقل من 5٪ من مبيعات مشروبات الصيف. وقالت الشركة إن اللاتيه المثلج، وهو أعلى مبيعاتها، لا يحتوي على سكر مضاف.ووفقا للدراسة فإن القهوة المثلجة المخفوقة بنكهة كعكة البراوني المضاف إليها حليب الشوفات في سلسلة مقاهي كوستا تحتوى على 42.6 جرام من السكر.وقالت متحدثة باسم الشركة إنها عرضت فقط "مشروبات موسمية محدودة، من بينها مجموعتنا الصيفية من القهوة المثلجة المخفوقة، بأحجام صغيرة ومتوسطة".وأضافت أنها قدمت مشروبات أخرى، بعضها يحتوي على أقل من 40 سعرة حرارية وملعقتين صغيرتين من السكر المضاف لكل عبوة.وقالت: "يمكن أيضا تعديل جميع المشروبات لتقليل محتوى السعرات الحرارية أو السكر، بما في ذلك طلب الحليب منزوع الدسم وإزالة الإضافات، أو تقليص حجم الكوب إلى حجم أصغر".وفي عام 2018 فرضت الحكومة ضريبة تُعرف باسم "ضريبة السكر" ما يعني أن المصنعين يدفعون ضريبة على المشروبات عالية السكر التي يبيعونها.ولكن تُعفى بعض المشروبات من الضريبة، بما في ذلك عصائر الفاكهة والمشروبات غير المعلبة التي في أكواب مفتوحة. كما تعفى أيضا أنواع المشروبات المركزة ذات النكهات المختلفة، التي غالبا ما تستخدم في القهوة المثلجة.وقال أخصائية التغذية شيفالي لوث من جماعة "ويتش؟" إن "سلاسل المقاهي الكبرى بحاجة إلى تحمل المزيد من المسؤولية وتقليل محتوى السكر المفرط في بعض مشروباتها لحماية صحة الناس".واقترحت "ويتش؟" على المستهلكين الراغبين في خفض استهلاك السكر بشرب القهوة العادية بدلاً من ذلك.-وفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، يجب ألا يتناول البالغون يوميا أكثر من 30 جراما (حوالي سبع ملاعق صغيرة) من السكريات الحرة، وهي السكريات المضافة إلى الطعام أو المشروبات.-يجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات عن 24 جراما (ستة ملاعق صغيرة) يوميا.-يجب ألا يزيد تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 6 أعوام عن 19 جراما (خمس ملاعق صغيرة) يوميا.وتقول الخدمة الصحية إنه لا يوجد حد توجيهي للأطفال دون سن الرابعة، لكن يوصى بتجنب المشروبات المحلاة بالسكر والأطعمة المضاف إليها السكر.