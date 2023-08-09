الأربعاء 09 آب 2023
النسخة المطبوعة

دراسة جديدة تبرئ فيسبوك من التسبب في ضرر نفسي للمستخدمين

images (11)
شعار فيسبوك
تشير دراسة أجراها معهد أكسفورد للإنترنت ، إلى أنه لا يوجد دليل على أن الانتشار العالمي لفيسبوك، مرتبط بانتشار ضرر نفسي للمستخدمين على نطاق واسع.اضافة اعلان

اهتمت الدراسة بالنظر في كيفية تغير الرفاهية في 72 دولة مع نمو استخدام منصة التواصل الاجتماعي.

وتعارض هذه الدراسة الاعتقاد السائد بأن وسائل التواصل الاجتماعي ضارة نفسيا.

تدرس العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا، تشريعات لحماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الأضرار عبر الإنترنت.

واجهت شركة ميتا، التي تمتلك منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي، تحقيقات بعد شهادة من المبلغين عن المخالفات وتقارير صحفية تستند إلى التسريبات التي أشارت إلى أن أبحاث الشركة الخاصة أشارت إلى آثار سلبية على بعض المستخدمين.

اهتم هذا البحث فقط بمنصة فيسبوك وليس على منصات ميتا الأخرى، والتي تشمل إنستغرام.

وقال البروفيسور أندرو برزيبيلسكي، من معهد أكسفورد للإنترنت لبي بي سي، إن الدراسة حاولت الإجابة على السؤال: "مع ازدياد تشبع البلدان بوسائل التواصل الاجتماعي، كيف تبدو رفاهية شعوبها؟"

وأضاف: "هناك اعتقاد عام أن هذا (التواصل الاجتماعي) أمر سيء للرفاهية. لكن البيانات التي جمعناها، والبيانات التي حللناها لم تُظهر صدق هذا".

كما وجد بحث سابق للمعهد أجراه الأستاذ برزيبيلسكي علاقة بسيطة بين استخدام التكنولوجيا لدى المراهقين ومشكلات الصحة العقلية.

لكن التقرير الأخير نظر فقط في التأثير العام لاستخدام فيسبوك على المستوى الوطني. ولم يتم الكشف عن نتائج على مستوى أكبر لتأثير استخدام فيسبوك على مجموعات الأشخاص الذين يعانون من نقاط ضعف معينة.

وافق البروفسور برزيبيلسكي على أنه قد يتغاضى، على سبيل المثال، عن التأثيرات السلبية على مجموعات صغيرة من المستخدمين إذا تم تعويضها بتأثيرات إيجابية على الآخرين.

كما أنه لم يتعمق في فحص المخاطر التي تقدمها أنواع معينة من المحتوى، مثل المواد التي تروج لإيذاء النفس.

بالنسبة للبروفيسور برزيبيلسكي، كان الدرس الرئيسي المتعلق بالسياسة العامة للدراسة هو أن الباحثين بحاجة إلى الحصول على بيانات أفضل من شركات التكنولوجيا للإجابة على أسئلة حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي:

وقال: "كما تعلم، نواجه موقف أن عدد قليل من الناس يبكون مثل الذئاب (يدعون الحاجة للمساعدة وهم لا يحتاجون إليها) فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. لكننا في الواقع لا نملك البيانات، وليس لدينا المواد التي نحتاجها لإنشاء جهاز للكشف عن هؤلاء الذائب".

إن مشروع قانون السلامة على الإنترنت في بريطانيا في المراحل الأخيرة من رحلته البرلمانية ليصبح قانونا. إنه مصمم لحماية الأشخاص من الأذى عبر الإنترنت.

لكن البروفيسور سونيا ليفينغستون، من كلية لندن للاقتصاد، حذرت من أن علاقة الدراسة بقانون السلامة على الإنترنت كانت محدودة.

وقالت لبي بي سي: "إن النقد الواسع الذي وجهه مؤلفو الدراسة، أن القلق من وقت البقاء أمام الشاشة لا تدعمه أدلة قوية، هو أمر عادل. ومع ذلك ، فإن الدراسة الواردة هنا عامة جدا بحيث لا تفيد كثيرا في المناقشات التنظيمية أو السريرية الحالية".

وبينما يعطي قانون السلامة على الإنترنت الأولوية لحماية الأطفال، لم تنظر الدراسة إلى الصغار كمجموعة منفصلة و "عموما لا يستخدم الكثير من الأطفال فيسبوك".

وأضافت، "هذا يذكرني بمؤتمر ذهبت إليه وسألوني عن الفرق الذي أحدثه نصف قرن من التلفزيون، كيف يمكن أن يكون هناك إجابة واحدة؟"

لكنها أيدت دعوة المؤلفين لإجراء مزيد من الأبحاث للوصول إلى البيانات.

يستند البحث الذي تمت مراجعته من قبل البروفيسور برزيبيلسكي والمؤلف المشارك ماتي فيور، على كمية كبيرة من البيانات المقدمة من فيسبوك. الباحثان مستقلان عن شركة ميتا ولم يتم تمويل البحث من قبل عملاق التكنولوجيا.

قدم فيسبوك للباحثين بيانات توضح كيف نما عدد المستخدمين في كل دولة بين عامي 2008 و2019 مقسما إلى فئتين عمريتين، من 13 إلى 34 عاما، وفئة أخرى فوق 35 عاما.

قارن فريق البحث بالمعهد هذه البيانات مع بعض البيانات المتعلقة بالرفاهية التي تمثل ما يقرب من مليون شخص، والتي تم تسجيلها بواسطة استطلاع غالوب وورلد بول سيرفاى.

بشكل عام، يقول الباحثون إنهم لم يعثروا على دليل على أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كان مرتبطا بتأثير سلبي على السلامة النفسية.

قال البروفيسور بيتر إيتشلز، أستاذ علم النفس والتواصل العلمي في جامعة باث سبا، إن دراسة "الخطوط العريضة" كانت رائعة.
لكنه قال، كما أوضح المؤلفان، لم يقل البحث أي شيء عن السبب والنتيجة. لكنه أشار إلى أن ذلك أظهر قيمة فتح شركات التكنولوجيا أبوابها للباحثين.
bb8dc820-32d8-11ee-9217-27b202a39e56

ماذا حدث للطفلة السورية "المعجزة" التي وُلدت قبيل وفاة أمها في الزلزال؟ 05 آب 2023

d1b62220-31ff-11ee-8f52-fbf70e4bf742 (1)

سبع خرافات حول الرضاعة وكيف نتعامل معها 05 آب 2023

3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت: العائلات لا تنسى الضحايا

3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت: العائلات لا تنسى الضحايا 04 آب 2023

442bbaf0-312d-11ee-8f52-fbf70e4bf742

كيف تتأثر حياتك بالصراع الأمريكي الصيني على تكنولوجيا الشرائح الإلكترونية؟ 03 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
e1f0d5a0-34a1-11ee-b5ee-3d0977c7bc53

هل انتهى مستقبل عمران خان سياسيا؟

07 آب 2023
d1b62220-31ff-11ee-8f52-fbf70e4bf742 (1)

سبع خرافات حول الرضاعة وكيف نتعامل معها

05 آب 2023
f5877a20-3108-11ee-8f52-fbf70e4bf742

لماذا ينبغي عليك تثبيت مواعيد نومك طوال الأسبوع؟

03 آب 2023
c8842c20-2f92-11ee-a495-17fff5e23327

لماذا سامحت فتاة أخاها على قتله والدهما؟

01 آب 2023
اقرأ أيضا
8ab78d80-35b2-11ee-bde6-7ffba94c56ae

لماذا يتسبب تسريح العمال في استقالة العمال الآخرين؟

منذ 24 دقيقة
07f21de0-35d8-11ee-9d89-7da28d2916ff

كيف جمع أكبر صانع للمحتوى على يوتيوب ثروة تقدر بالملايين؟

منذ 40 دقيقة
5d5c25d0-32ba-11ee-9217-27b202a39e56

لماذا تصمم الروبوتات في كثير من الأحيان على هيئة نساء؟

08 آب 2023
e1f0d5a0-34a1-11ee-b5ee-3d0977c7bc53

هل انتهى مستقبل عمران خان سياسيا؟

07 آب 2023
8dab3ea0-348c-11ee-a158-bf7a432b945e

لماذا يريد البيت الأبيض من المخترقين اكتشاف ثغرات الذكاء الاصطناعي؟

07 آب 2023
fdad25a0-3438-11ee-9778-4bde0fc009ba

في ذكرى هيروشيما: رئيس الوزراء الياباني يندد بتلويح روسيا بإمكانية استخدام السلاح النووي

06 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 