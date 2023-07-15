السبت 15 تموز 2023
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ما هي الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تأثرت بإضراب هوليوود؟

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من المحتمل أن يتأثر الجزء الثالث والرابع من فيلم أفاتار بإضراب هوليوود الضخم
من المرجح أن يؤدي إضراب هوليوود الضخم الذي يشارك فيه الكتاب ومقدمو البرامج، إلى وقف إنتاج معظم الأفلام والعديد من البرامج التلفزيونية الشعبية.اضافة اعلان

كانت آخر مرة انسحب فيها أعضاء نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون (SAG-AFTRA) في يوليو/ حزيران 1980.

جزء من الخلاف بين الأعضاء وعمالقة الترفيه كان يدور حول أرباح بيع العروض والأفلام التي أنتجت للعرض على شاشات التلفاز والسينما حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت.

بعد مرور 43 عاماً، الإضراب الجديد الذي يتزامن مع إضراب حالي للكتاب يدور حول مطالب مماثلة تتعلق بالمواد المنتجة لمنصات البث والمخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي.

ما هي الأفلام التي تأثرت؟

وقالت SAG-AFTRA في مؤتمر صحفي يوم الخميس، إن الانسحاب سيشمل أعضاءها في عقدها التلفزيوني والمسرحي لعام 2020.

من بعض أكبر الأفلام التي يتم إنتاجها حالياً الجزء الثالث من فيلم (ووندر وومان) والجزء الرابع من فيلم (غوست باسترس) و موفاسا: ذا ليون كينغ و الجزء الثالث والرابع من أفاتار بحسب قاعدة بيانات الأفلام الموجودة على الإنترنت.

بينما من المرجح أن يتم الانتهاء من كتابة سيناريوهات هذه المشاريع، فإن إضراب فناني الأداء سيؤدي إلى توقف نسبة كبيرة من أعمال الإنتاج ويسبب فوضى في جدولة عمليات الإنتاج.

انخفض عدد تصاريح تصوير الأفلام الطويلة والبرامج التلفزيونية، بما في ذلك تلفزيون الواقع، في لوس أنجلس بنسبة 64 في المئة الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع نفسه من عام 2022 ، وفقاً لأرقام أفلام لوس أنجلس.

وقالت الوكالة: "في الأحوال العادية خلال أي أسبوع عادي من العام، هناك عشرات المشاريع التلفزيونية المكتوبة قيد الإنتاج. على النقيض من ذلك، ليس لدينا الآن مسلسل تلفزيوني مكتوب مع تصاريح للتصويرهذا الأسبوع".

حتى إذا تم الانتهاء من التصوير الفوتوغرافي - الجزء الرئيسي من تصوير أي مشروع - فإن الممثلين غير متاحين الآن للطلبات الاعتيادية مثل إعادة التصوير أواستبدال الحوارحيث يتم إعادة تسجيله لتصحيح الأخطاء.

من المتوقع أيضاً أن تتأثر عمليات الإنتاج الخارجية، مثل فيلم غلاديتور الذي يجري تصويره في المغرب ومالطا.

يؤثر الإضراب أيضًا على النشاط الترويجي. تتضمن الإصدارات القادمة إقامة أحداث ترويجية لها من مؤتمرات صحفية والعروض الأولى لأعمال مثل قصر ديزني المسكون (صدر في 28 يوليو) وفيلم جديد لسلاحف النينجا (2 أغسطس) وفيلم كينيث برانا عن أغاثا كريستي A Hauniting in Venice في 15 سبتمبر>

ماذا عن البرامج التلفزيونية؟


فيما يتعلق بالتلفزيون، تفاخرت شركة Warner Bros Discovery سابقاً بالحد الأدنى من تعطيل إضراب الكتاب لمشاريع HBO مثل سلسلة House of the Dragon لأن نصوص السيناريوهات مكتملة.

لكن الإضراب الذي قام به فنانو الأداء الأعضاء في SAG-AFTRA يعني أنه من المحتمل الآن أن تظل العديد من السيناريوهات المكتوبة قيد الأدراج.

يُعتقد أنه يمكن إبرام صفقات جانبية بين فناني الأداء والمنتجين لتمكين بعض المشاريع من الاستمرار.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تشمل المشاريع التلفزيونية الأخرى قيد الإنتاج هذا الصيف السلسلة الثانية من Night Court reboot و Chicago Med و Fire و P.D. على NBC و NCIS و Young Sheldon على CBS و Family Guy و The Simpsonsعلى شبكة فوكس.

استجابت الشبكات الأمريكية للإضراب من خلال زيادة نسبة "المحتوى غير المكتوب" ، مثل The Masked Singer و The Amazing Race و Survivor و Kitchen Nightmares ، في جداول الخريف.

ماذا سيحدث لاحقاً؟

نظراً لأن المسارح في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم صمتت نتيجة الإضراب الضخم في هوليوود، ستعقد اجتماعات بين النقابات وممثلي صناعة الترفيه.

خلال إضراب الممثلين عام 1980 والذي استمر10 أسابيع تصارع الجانبان بشأن شروط تسوية جديدة عكست مطالب ومخاوف جميع الأطراف.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في ذلك الوقت إن تكلفة الإضراب بلغت 100 مليون دولار أي ما يعادل حوالي 370 مليون دولار اليوم باسعار اليوم.

كانت آخر مرة أضرب فيها الكتاب والممثلون معاً في عام 1960 عندما توقف الكتاب عن العمل لمدة 21 أسبوعاً وتوقف الممثلون عن العمل لمدة ستة أسابيع.

هذه المرة يمكن أن تستغرق المفاوضات مدة طويلة حيث يحث بعض الأعضاء نقابتهم على اتباع نهج متشدد، وفقاً لمجلة فارايتي.

ونقلت الرسالة التي وقعها 2000 ممثل قولهم: "هذه ليست نقطة التقاء في منتصف الطريق وليس من المبالغة القول إن أعين التاريخ موجهة إلينا جميعاً".

من جانبهم، أعرب أصحاب العمل والمنتجون في هوليوود عن خيبة أملهم من قرار SAG-AFTRA وقالوا إنها رفضت عرضاً تاريخياً.

رداً على الإضراب، قال تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون إنها "بالتأكيد ليست النتيجة التي كنا نأملها لأن الاستوديوهات لا يمكنها العمل بدون فناني الأداء الذين يبثون الحياة في برامجنا التلفزيونية وأفلامنا".
"لقد اختار الاتحاد للأسف طريقاً سيؤدي إلى مصاعب مالية لآلاف الأشخاص الذين يعتمدون على الصناعة".
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