السبت 16 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو حلتم: انخفاض الإنتاج الصناعي يعود لضعف الطلب وارتفاع تكاليف التمويل

عمال بأحد المصانع-(ارشيفية)
عمال بأحد المصانع-(ارشيفية)
أرجع رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، انخفاض الإنتاج الصناعي منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، إلى انخفاض الطلب على بعض المنتجات المتعلقة بالصناعات التحويلية في العالم بأكمله وفي المملكة جراء ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف التمويل.اضافة اعلان
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القوة الشرائية للمستهلك الأردني تأثرت سلباً خلال العام الحالي، ما أضغف الطلب في السوق العقارية وأثر سلباً على الإنتاج والطلب في الصناعات الإنشائية أيضاً.
ووفقا لمعطيات إحصائية رسمية، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 2.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.54 نقطة مقابل 92.88 لنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية تشرين الأول العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بفعل تراجع كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمئة وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمئة.
وأكد الدكتور أبو حلتم، ضرورة إعادة النظر في إعادة هيكلة التعرفة الجمركية التي تسببت بنمو المستوردات من السلع، خاصة السلع الكمالية، ما أثر على الحصة السوقية المحلية، وانعكس على الإنتاج المحلي.
ولفت إلى قدرة القطاع الصناعي المحلي على التأقلم مع مختلف الظروف وإعادة أرقام النمو لمستويات أفضل، داعياً الى تسهيل الإجراءات ودعم الصناعة، خاصة من حيث تكاليف التشغيل المرتفعة نسبياً، وتكاليف التمويل والنقل الداخلي والطاقة وغيرها.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي وضعا خط سير واضحا، لتحقيق نمو منشود للاقتصاد المحلي، ما يستدعي تحفيز الاستهلاك والطلب المحلي وضخ السيولة اللازمة لتحريك العجلة الاقتصادية ودعم تنافسية القطاع الصناعي والمساهمة في وضع برامج لدخول المنتجات المحلية أسواق جديدة غير تقليدية.
وأشار الدكتور ابو حلتم إلى أن بعض الدول لديها إجراءات ومعيقات إدارية اخرى غير جمركية أثرت على حجم الصادرات من المملكة اليها وبالتالي كميات الإنتاج، مؤكدا أن لدينا منافسة إقليمية شديدة مع بعض الدول في الإنتاج الصناعي.-(بترا)
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