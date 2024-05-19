 
الإثنين 20 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو ظبي تؤسس الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن لاستثمار 5 مليارات دولار

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار ان شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) استكملت اعمال تأسيس شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن استناداً لاحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني، غاياتها الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية ستصل قيمتها لخمس مليارات دولار امريكي.

اضافة اعلان

 
وأضاف البيان ان تأسيس شركة الصندوق الاستثماري جاء ضمن الجهود الحكومية المبذولة لتقديم الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية بغرض الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية والتنافسية العالية، وتنفيذاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية مع دولة الامارات العربية المتحدة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى أبو ظبي في تشرين ثاني 2023، والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الاماراتية وبين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ
وتابعت الوزارة في بيانها ان شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في الأردن من خلال شركة الصندوق الاستثماري، كتطوير محطة تحويل النفايات الى طاقة، وتشغيل وإدارة ميناء متعدد الأغراض في العقبة، إضافة الى مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة لكل مشروع، وسيتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بتلك المشاريع وفقاً لاحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

 


وختمت الوزارة أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQتقوم حالياً بدراسة عدد من المشاريع الاضافية ليتم تنفيذها في المستقبل القريب.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الأردن يتقدم 14 مرتبة بالمؤشر السنوي لحرية الصحافة العالمي لعام 2024

تجارة الأردن: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة الاقتصاد الوطني

11 أيار 2024
مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين

08 أيار 2024
نقابة تجار المواد الغذائية

نقابة تجار المواد الغذائية تطلق مبادرة "إطعام"

05 أيار 2024
السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

السقاف تعرض فرصا استثمارية على جهات حكومية وقطاع خاص في بريطانيا

01 أيار 2024
اقرأ أيضا
مدينة الحسن الصناعية - (أرشيفية)

90 % من صادرات إربد الصناعية مصدرها مدينة الحسن

منذ2 ساعة
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة - (أرشيفية)

الخرابشة: لا تحديات أمام المرأة للعمل في قطاع الطاقة

منذ2 ساعة
الاقتصاد الرقمي تفتتح أول مركز في الألعاب والرياضات الإلكترونية

الاقتصاد الرقمي تفتتح أول مركز في الألعاب والرياضات الإلكترونية

منذ4 ساعة
الجغبير: ايصال الغاز الطبيعي للمصانع .. يعزز تنافسية القطاع

دعوة الصناعيين للاستفادة من صندوق دعم الصناعة

منذ8 ساعة
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

أسعار الذهب تصل مستوى تاريخيا محليا

منذ9 ساعة
خضار

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ساعتان مع الوزير

ماهر أبو طير |اليوم

ماذا قال الوزير؟

جهاد المنسي |اليوم

المدرسة الحزبية

نضال منصور |اليوم

حق الانتخاب والانتخاب بالحق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

لا يملكون حلا!!

سميح المعايطة |اليوم

في تشوه السياقات والمفاهيم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
فلسطيني يحمل علمًا فلسطينيًا مندغمًا برسم العلم الإيراني - (المصدر)

المشهد الفلسطيني في ظل الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

ترجمات | منذ20 ساعة
سلام حار بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن - (المصدر)

‏السياسة الصهيونية لجو بايدن‏

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنود إسرائيليون يعتقلون طفلاً فلسطينيا في الخليل، الضفة الغربية، تشرين الأول (أكتوبر)، 2017 - (أرشيفية)

أصول الوحشية الإسرائيلية في الإرث القمعي للاستعمار البريطاني

ترجمات |18 أيار 2024
1715972583767506400

المستوطنون ينغصون حياة الفلسطينيين

صحافة عبرية |17 أيار 2024
1715899666386976500

ما مدى استدامة أساليب الدفاع والردع في ظل الهجوم الإيراني؟

ترجمات |17 أيار 2024
1715899665346976300

موازنة بايدن بين الأمن القومي الإسرائيلي والأزمة الإنسانية للفلسطينيين

ترجمات |17 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب

ضيعانولوجيا! 17 أيار 2024

hajjaj copy

قرض شخصي 16 أيار 2024

f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر
 