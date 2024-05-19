أبو ظبي تؤسس الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن لاستثمار 5 مليارات دولار

أعلنت وزارة الاستثمار ان شركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ) استكملت اعمال تأسيس شركة الصندوق الاستثماري للبنية التحتية في الأردن استناداً لاحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني، غاياتها الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية ستصل قيمتها لخمس مليارات دولار امريكي.

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وأضاف البيان ان تأسيس شركة الصندوق الاستثماري جاء ضمن الجهود الحكومية المبذولة لتقديم الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية بغرض الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية والتنافسية العالية، وتنفيذاً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية مع دولة الامارات العربية المتحدة خلال زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني الى أبو ظبي في تشرين ثاني 2023، والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الاماراتية وبين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ

وتابعت الوزارة في بيانها ان شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية في الأردن من خلال شركة الصندوق الاستثماري، كتطوير محطة تحويل النفايات الى طاقة، وتشغيل وإدارة ميناء متعدد الأغراض في العقبة، إضافة الى مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة، وذلك من خلال تأسيس شركات تابعة لكل مشروع، وسيتم تنظيم جميع الأمور المتعلقة بتلك المشاريع وفقاً لاحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني والتشريعات الصادرة بمقتضاه.



وختمت الوزارة أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQتقوم حالياً بدراسة عدد من المشاريع الاضافية ليتم تنفيذها في المستقبل القريب.