أبو علي: ربط الأنظمة المحوسبة على نظام الفوترة الوطني لا يتطلب أي تعديلات جوهرية

أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني متاح للاستخدام من قبل الشركات والمنشآت التي لديها أنظمة محوسبة بشكل سهل ويسير والنظام قادرعلى استيعاب كافة الانظمة المحوسبة من خلال الربط الالكتروني وموائمة الانظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الالكتروني وبالتالي انضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.

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حيث ينحصر الاجراء بالنسبة للأنظمة المحوسبة القيام بربط برنامج الفوترة الوطني الالكتروني لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات المحوسب فيما يتعلق بإصدار الفواتير فقط من خلال النظام وبإجراءات ربط لإصدار الفواتير دون الحاجة لأي تعديلات جوهرية على الأنظمة المحوسبة التي تستخدمها الشركات والمنشآت في اصدار الفواتير.



وقال ان نظام الفوترة الوطني الالكتروني متاح لانضمام جميع الشركات والافراد والمنشآت الملزمة بنظام الفوترة التي ليس لديها أنظمة محوسبة أو لديها أنظمة محوسبة ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين كما ويتمتع النظام بأمان عال ويتميز بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.



وأشار إلى أن الدائرة خصصت فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.



وأوضح الدكتور حسام أبو علي ان هناك جهات غير ملزمة بإصدار الفاتورة حيث يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة حسب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه المنشآت والأعمال المرخصة وهي البقالات (ميني ماركت ، أو سوبر ماركت، أو دكان)، مكتبات بيع الكتب والقرطاسية، محلات بيع الخضار والفواكه، محلات بيع الأدوات المنزلية، المخابز، المطاعم الشعبية، الأعمال المنزلية، محلات بيع الألبان ، محلات بيع أدوات الخياطة، ممن تقل مبيعات أي منها السنوية عن (75) ألف دينار وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار، وكذلك المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن 150000 دينار.



مع الاخذ بالاعتبار الجهات للاعتبارات والأسباب التي سبق وان تقدم بها للدائرة من الأنشطة الأخرى ممن تقل مبيعاتها او مشترياتها عن 75 ألف دينار او الأسواق التجارية.



وأوضحت الدائرة أنه يمكن لجميع المكلفين التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هانف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.