الإثنين 01 نيسان 2024
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أبو علي يدعو لتقديم إقرارات دخل 2023 والتسجيل في نظام الفوترة الوطني

إقرارات ضريبة الدخل - ر(تعبيرية)
إقرارات ضريبة الدخل - (تعبيرية)

دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، المكلفين ممن لم يقوموا حتى الان بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2022 الى المبادرة الى تقديمها ودفع المبالغ المعلنة فيها الكترونياً قبل نهاية 30 نيسان الحالي وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل عن عام 2023 علما بأن تقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع الأرصدة وتسديدها يتم من خلال الوسائل الالكترونية.اضافة اعلان

وأشار أبو علي إلى ضرورة مراعاة تعبئة الإقرارات الضريبية بالمعلومات الواقعية والصحيحة التي تعبر عن دخولهم الحقيقية والصحيحة عن أعمالهم خلال السنة المالية 2023.

وبخصوص الموظفين والمستخدمين ممن يتقاضون رواتب وأجور شهرية، أكّد مدير عام دائرة ضريبة الدخل أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبة الدخل إذا تجاوز الدخل الإجمالي السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل و18 ألف دينار للمعيل وأن الاقتطاع الشهري لضريبة الدخل من رواتبهم وأجورهم من قبل الدائرة المالية للمؤسسة او المنشاة اوالشركة لا يعفي الذين تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا.

كما دعا المتقاعدين كافة ممن تزيد رواتبهم التقاعدية شهرياً على 2500 دينار إلى تقديم إقرار ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023.

وأكد أبو علي أن التأخر بتقديم إقرار ضريبة الدخل عن الموعد القانوني الذي ينتهي في 30 نيسان الحالي سيعرض المكلف لغرامة تتراوح بين 100- 500 دينار بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.

ومن ناحية أخرى دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أصحاب ومدراء الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من قيام المدراء الماليين أو المحاسبين أو المفوضين لديهم بتسجيل هذه الشركات والمنشآت ونشاط المهنيين والحرفيين الأفراد بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وإصدار الفواتير أصوليا من خلال النظام أو من خلال الربط الإلكتروني بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني.

وفي حال عدم قيامهم بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الالكتروني حتى الآن ضرورة الإسراع بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الالكتروني وتوفيق أوضاعهم مع متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.

 وبإمكان المكلفين التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال رابط التسجيل بالنظام :‏
علما بانه يمكن التواصل مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الهاتف أو تطبيق الواتس آب على هاتف رقم 062222130 أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للإرشاد وتلقي المساعدة المطلوبة والإجابة على استفساراتهم وملاحظاتهم وكذلك مساعدتهم بسير إجراءات معاملاتهم إلكترونيا والرد عليها في أقصر وقت ممكن.
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دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات ضريبة الدخل ‏عن دخولهم لـ2023

07 آذار 2024
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