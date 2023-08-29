أردنيات يجمعن الريادة بالشغف ليصنعن علامات تجارية بمنتجات التجميل

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رغم أنها لا تجني حاليا الكثير من الربح المادي من مشروعها المنزلي (الذي يقدم للسوق مجموعة من منتجات التجميل والعناية بالبشرة)، إلا أنها ما تزال تواصل العمل بجد، متمسكة بحبها لكل ما يتعلق بالفنون والحرف اليدوية.مشروع لينا بزادوغ نبع من الشغف وحب تعلم الفنون المختلفة وصناعة الحرف اليدوية، وبحسب لينا "بدأ الشروع صغيرا معها من حصة الفن والرسم"، وانتقل معها، على مدار سنوات عمرها الماضية متطورا من الرسم العادي في المدرسة إلى الرسم على الجدران، فالرسم على الفخار والزجاج، مستندة في كل ذلك على حافز ودافعية "حب تعلم كل ما هو جديد".وتؤكد السيدة لينا بأنها توجت كل هذا الشغف بإنشاء مشروع منزلي بدأت العمل عليه قبل خمس سنوات يحمل اسم " Make A Wish "، خصصته لصناعة الصابون والشمع المعطر وصب " الريزن" لتصنع منه هدايا لمن يطلبها، ثم طورت مهاراتها في صنع الصابون من القهوة، الكركم، الرز، وصابونة الحبة السوداء، إلى جانب صناعة أنواع مختلفة من "الكريمات "، لتسوق كل منتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي متأملة ان تسجل المشروع كشركة في القريب ليكون عملها رسميا متوافقا مع القوانين.وتقول لينا بأنها "تحلم في انشاء شركتها الخاصة، وتوسيع نشاط وتسويق منتجاتها محليا وعربيا وخصوصا في أسواق الخليج، ليكون علامة تجارية أردنية إبداعية"، في وقت تؤكد فيه الأرقام الرسمية بأن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يعتبر ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث حجم التصدير ويوظف حوالي 15.2 ألف عامل.وتعتبر لينا واحدة من بين مئات السيدات اللواتي يمتلكن مهارات في مختلف الصناعات الإبداعية عملن على تطويرها وتسويق منتجاتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن اغلبهن لا يمتلكن وعيا كبيرا بأهمية تحويل مشاريعهن إلى شركات ناشئة يمكن أن تحدث أثرا اقتصاديا أكبر لهن وللمجتمع.وتؤكد لينا أن مشاركتها قبل نحو شهرين في برنامج لحاضنة أعمال افتراضية نظمتها شركة " ماريتي" الناشئة، قد أكسبها خبرات جديدة لترقية وتأهيل عملها ومواجهة عقبات كبيرة منها ضعف المنتج وتصميمه وتغليفه وضعف الدراية القانونية في انشاء الأعمال وضعف الخبرات التسويقية، وهي جميعها أمور يجب أن تعرفها وتدركها أي سيدة تعمل من منزلها على مشروعها الخاص حتى لا تقع في اخطاء يمكن ان تسبب لها مشاكل قانونية أو مالية.وبنفس الروح والهدف تعمل اختصاصية البشرة، الشابة إسلام المهر بجد على مشروعها الخاص الذي يحمل "The Diva Fly".وتقول إسلام، أنها بدأت العمل على مشروعها الشخصي خلال فترة كورونا، معتمدة فيه على شغفها وتعمقها في المجال ودراستها إلى جانب الإفادة من معرفة كبير من مجموعة الدورات التدريبية في صناعة المنتجات التجميلية.وتبين إسلام، أن لديها عدة منتجات مجربة من قبل الأقارب والمعارف والأصدقاء، وقد حققت تجاوبا قويا، الأمر الذي شجعها وزاد من شغفها للعمل في هذا المجال، ودفعها للسعي نحو ترخيص منتجاتها وتأسيس شركة، مؤكدة بان حها للمجال وتفرغها لدراسة موضوع البشرة والشعر يشكلان حافزا كبيرا لها يدفعها لمواجهة التحديات والصعوبات من أجل النمو.والى جانب ذلك تعمل اسلام، بحسب ما تقول على مشاركة المحتوى القيم على صفحات التواصل الاجتماعي، متحدثة عن مشاكل البشرة والشعر وأساليب العلاج ومواضيع أخرى متعددة.بحسب بيانات رسمية، بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح للأردنيين ممن أعمارهم 15 سنة وأكثر، خلال الربع الأول من العام الحالي 33.3 %، حيث بلغ لدى الذكور 53.3 % مقابل 13.7 % لدى الإناث فقط.وتهدف رؤية التحديث الاقتصادي إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية خلال الـ10 سنوات المقبلة إلى ما يزيد على 37 بالمائة، بما يعزز من مشاركتها في الاقتصاد ويفتح آفاقا تشغيلية جديدة لها.وقالت المؤسسة لشركة "مرايتي" الناشئة رموز صادق بأن ارشاد سيدات يعملن على مشاريع ناشئة في مختلف الصناعات الابداعية وفي صناعة التجميل هو مهم لتطوير أعمالهن وزيادة مشاركتهن في الاقتصاد.ونصحت السيدات اللواتي يعملن في هذا المجال إلى الالتزام والجدية في العمل لأن طرح المنتجات التجميلية مسؤولية كبيرة كونها تمس الصحة العامة، داعية اياهن إلى الالتفات بشكل جدي للتفاصيل المالية والقانونية المرتبطة بأعمالهن، وأكدت على أهمية تخصيص وقت محدد للعمل حبيسا لمفهوم الهواية، ناصحة أياهن إلى التعرف على كل جديد والقراءة المستمرة في مجال أعمالهن.وقالت صادق إن تنفيذ مشروع حاضنة الأعمال الافتراضية من قبل شركة " مرايتي" لسيدات يعملن في مجال منتجات التجميل قد أفاد 35 سيدة من مختلف المحافظات من خلال تقديم أكثر من 60 ساعة تدريب لكل مشاركة في برنامج الاحتضان.وبينت صادق أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الاحتضان تمثلت في توعية السيدات المشاركات بأخطار العمل خارج اطار القانون.وأكدت أهمية برنامج الاحتضان في تحسين جودة المنتجات كتراكيب وتغليف بالتعاون مع الخبراء المختصينولفتت إلى أن من نتائج أعمال الحاضنة أن قامت أولى المحتضنات بتسجيل عملها بشكل قانوني فور انتهاء برنامج الاحتضان، إلى جانب قيام 6 مشتركات بتغيير المنتجات لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق.وأشارت إلى أن من نتائج البرنامج قيام مشاركتين بطرح منتجين مرخصين على موقع مرايتي من منتجات النساء المحتضنات.