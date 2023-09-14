الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

إستراتيجية الهيئة استقطاب السياح من مختلف دول العالم

أرقام سياحية تاريخية العام الحالي

سياح في جبل القلعة بعمان -(أرشيفية)
سياح في جبل القلعة بعمان -(أرشيفية)
 قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات إن "الأردن يستعد العام الحالي لتخطي الأرقام القياسية المسجلة في القطاع السياحي".
وبين عربيات لـ"الغد" أن تزايد اعداد السياح والدخل السياحي خلال العام الحالي كان سببه الشراكات الجديدة مع شركات الطيران منخفضة التكلفة واستراتيجية التسويق القوية والبرامج المتنوعة والكاملة التي تقدم تجارب سياحية جديدة وتوسع جاذبية المملكة إلى عملاء أوسع.اضافة اعلان
وأضاف "حملات التسويق المكثفة في العام الماضي أدت إلى ارتفاع أعداد السياح لاسيما من أوروبا".
ويشار إلى ان العام 2019 كان عام الذروة في القطاع السياحي إذ بلغ عدد الزوار آنذاك 5.360 مليون سائح وهو الأعلى على الاطلاق.
أما خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي فقد بلغ عدد الزوار 4,503.5 مليون سائحا وبنسبة نمو بلغت41.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما ارتفع الدخل السياحي 41 % إلى 3.651 مليار دينار (5,149.5 مليار دولار).
إلى ذلك، بين عربيات أن الهيئة قدمت المزيد من الحوافز للتخلص من موسمية السياحة في الأردن كما نجحت في العمل مع منظمي الرحلات الأوروبية للترويج للأردن كوجهة قائمة بذاتها مما انعكس على زيادة اعداد زوار المملكة بشكل ملحوظ. 
ورجح أن تشهد المملكة مؤشرات متصاعدة في أعداد سياح المبيت مع اقتراب موسم السياحة الشتوي خلال الشهر المقبل، مبينا أن هذا التحول الإيجابي يمضي بقوة منذ انطلاقته في عام 2018.
وقال عربيات "شركة ويز اير منخفضة التكاليف أعلنت انها ستبدأ في تسيير 10 خطوط طيران إلى الأردن منها 7 خطوط الى عمان تتضمن 25 رحلة أسبوعيا وتسيير 3 خطوط الى العقبة تتضمن 7 رحلات أسبوعيا وذلك خلال موسم السياحة الشتوي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".
وأشار إلى أن رحلات الطيران منخفض التكاليف أضافت اسواقا جديدة خاصة من أوروبا الشرقية للمملكة التي تخدم السياحة.
وأوضح عربيات أن شركة ويز إير ستبدأ في تسيير خط جديد من مدينة كاتوفيتشي البولندية الى العقبة مع بداية الموسم السياحي الشتوي خلال الشهر المقبل.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في تحسن مؤشرات التعافي وانتعاش القطاع. 
وأكد عربيات أن الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران كبيرة وهو يساهم في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة وغير مباشرة تدعم المشغل المحلي.
وحول استهداف الهيئة للأسواق الجديدة قال عربيات إن "إستراتيجية الهيئة تمتد هذا العام لاستهداف والبحث عن أسواق جديدة بالإضافة الى الأوروبية مع التركيز على الأسواق الآسيوية وعمليات الترويج والتسويق قائمة ومستمرة لجذب اكبر عدد من السياح الى المملكة من مختلف دول العالم".
وأكد عربيات أن هذه استراتيجية عمل الهيئة التي تقوم عليها من خلال اقامة المعارض وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات السياحية العالمية التي لها ملايين المتابعين اضافة الى نشر البرامج والمواقع السياحية والاثرية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمحطات والاذاعات بهدف استقطاب السياح.
ويذكر ان هيئة تنشيط السياحة وشركة طيران "راين إير" الإيرلندية منخفضة التكاليف، جددت أخيرا اتفاقية تعاون تجمعهما لتستمر حتى عام 2028.
وتضمنت الاتفاقية التي حضر توقيعها وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة الهيئة، مكرم القيسي، والرئيس التنفيذي لشركة "راين إير"، إيدي ويلسون، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عربيات، زيادة 4 خطوط جديدة للشركة ليبلغ عدد الخطوط المسيرة إلى الأردن 25 خطا يربط المملكة مع 12 مدينة أوروبية.
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