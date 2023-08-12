السبت 12 آب 2023
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أسبوع الطعام الكوري 2023 في الأردن

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أسبوع الطعام الكوري 2023 في كوزمو
نظم القسم التجاري لسفارة جمهورية كوريا في الأردن (كوترا عمان)، "أسبوع الطعام الكوري 2023" لتعرض النكهات النابضة بالحياة وتراث الطهي الكوري الغني و لتشجيع التجارة والاستثمار والتبادل التجاري و تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا والأردن .اضافة اعلان


ويقام حدث هذا العام في كوزمو ويستمر حتى 13 أغسطس ، ولأول مرة ، سيتم استضافته أيضًا في فاميلي باسكيت عبدون من 17 أغسطس إلى 26 أغسطس.
للعام الثالث على التوالي تم  اقامت أسبوع الطعام الكوري في كوزمو، وخلال الحدث تم تقديم عرض طبخ مباشر من قبل الطهاة الكوريين لمجموعة متنوعة من الأطباق الكورية الحديثة والتقليدية.  وخلال عرض الطبخ تذوق الحضور الماندو (الزلابية الكورية)، والتوكبوكي (كعك الأرز المطهو مع صلصة حارة)، والرامين (النودلز الكورية). ويعد ' التوكبوكي (كعك الأرز المطهو مع صلصة حارة) من المأكولات الكورية التي تتميز بمطاطية كعك الأرز فيها والصلصة الحارة. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الكورية الصحية التي يستمتع بها الكوريون يوميًا. حيث تمتع الحضور بالمأكولات الكورية بشكل عام والتوكبوكي بشكل خاص؛ حيث أبدى جميع الحضور إعجابهم بطعم كعك الأرز والصلصة الحارة الفريدة. وكان سفير كوريا في الأردن ، كيم دونج جي ، حاضرًا أيضًا في الحدث لدعم تعزيز التعاون في قطاع الغذاء بين البلدين.
ولأول مرة هذا العام ، سيقام أسبوع الطعام الكوري في فاميلي باسكت عبدون في الفترة من 17 أغسطس إلى 26 أغسطس. يوضح هذا التوسع إلى موقع جديد الاهتمام المتزايد والشعبية للطعام الكوري في الأردن والتزام كوترا بتقريب الثقافة الكورية إلى الشعب الأردني.
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