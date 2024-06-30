أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3200 طن، منها 2326 طن خضار، و695 طن فواكه، و178 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25 قرشا، والبطاطا 30 و50 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 20 و35 قرشا، والخيار 40 و70 قرشا، والزهرة 30 و40 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)