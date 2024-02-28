الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

الخضار والفواكة
خضار وفواكه

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2842 طنا، منها 2121 طن خضار، و553 طن فواكه، و167طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 25-35 قرشا، والثوم 300 - 500 قرش، والبطاطا 20- 35 قرشا، والبندورة 8-15 قرشا، والجزر 30-40 قرشا، والخيار 50-70 قرشا، والزهرة 8-20 قرشا، والليمون 30-40 قرشا، والموز البلدي 50-80 قرشا.- (بترا)

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