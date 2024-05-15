الأربعاء 15 أيار 2024
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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
خضار وفواكه

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2967 طنا، منها 2231 طن خضار، و572 طن فواكه، و163طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 25 و45 قرشا، والبندورة 10و25 قرشا، والجزر 25 و35 قرشا، والخيار 10و25 قرشا، والزهرة 20 و35 قرشا، والليمون 80 و110 قروش، والموز البلدي 50 و75 قرشا.- (بترا)

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