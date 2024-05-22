 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

أسعار الخضار لثاني أيام رمضان
خضار وفواكه

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3279طنا، منها 2554طن خضار، و569 طن فواكه، و 155 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30- 45، والبندورة بين 7- 15، والجزر بين 25- 35، والخيار بين 15- 25، والزهرة بين 30-50، والليمون بين 50- 110، والموز البلدي بين 50-80قرشا.-(بترا)

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