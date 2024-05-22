أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3279طنا، منها 2554طن خضار، و569 طن فواكه، و 155 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15-25، والبطاطا بين 30- 45، والبندورة بين 7- 15، والجزر بين 25- 35، والخيار بين 15- 25، والزهرة بين 30-50، والليمون بين 50- 110، والموز البلدي بين 50-80قرشا.-(بترا)