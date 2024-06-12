أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 4928طنا، منها 3712طن خضار، و1011طن فواكه، و 204 أطنان من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف بين 10-20، والبطاطا بين 25- 45، والبندورة بين 7-15، والجزر بين 25-35، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-50، والليمون بين 70-100، والموز البلدي بين 50-70قرشا.-(بترا)