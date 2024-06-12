 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

خضار في أحد المحال التجارية
خضار في أحد المحال التجارية

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 4928طنا، منها 3712طن خضار، و1011طن فواكه، و 204 أطنان من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، والبصل الناشف بين 10-20، والبطاطا بين 25- 45، والبندورة بين 7-15، والجزر بين 25-35، والخيار بين 20-35، والزهرة بين 35-50، والليمون بين 70-100، والموز البلدي بين 50-70قرشا.-(بترا)

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