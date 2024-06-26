 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأربعاء

خضار - (تعبيرية)
خضار - (تعبيرية)

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3103 أطنان، منها 2341 طن خضار، و630 طن فواكه، و131طنا من الورقيات.

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وبحسب رصد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) لنشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف 15و25 قرشا، والبطاطا 25 و50 قرشا، والبندورة 7 و10 قروش، والجزر 20 و30 قرشا، والخيار 40 و70 قرشا، والزهرة 20 و30 قرشا، والليمون 60 و100 قرش، والموز البلدي 50 و70 قرشا.-(بترا)

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